Il Governo commissaria De Luca 

Un contributo mensile da 400 a 900 euro per chi lascerà le abitazioni soggette al rischio bradisismo: è uno dei cardini del decreto Campi Flegrei approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. A gestire gli interventi - ed è l'altra novità decisa da Roma - sarà la nomina di un commissario straordinario: tempo quindici giorni, assicura il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, e i poteri del governatore Vincenzo De Luca verranno congelati.

A sentire il Governo, il decreto crea le condizioni per mettere al sicuro dal rischio bradisismo, una volta per tutte, una terra che convive con l'incubo sisma. Eppure nel presentare il piano, Musumeci non disdegna una coda polemica che fa i conti col presente e col passato: «La gestione degli interventi per i Campi Flegrei - è l'affondo - non può restare in mano alla Regione, ai Comuni o al Dipartimento, ma sarà affidata ad un commissario straordinario perché emergono gravissime responsabilità, remote e meno remote, omissive e commissive, che coinvolgono tutti gli enti».

