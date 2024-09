Il Governo c’è ma gauche e Le Pen protestano 

Parigi. È la fine di una lunga attesa. E un (fragile) tentativo di rilancio per la Francia: a due settimane dalla nomina del neo-premier, Michel Barnier, Parigi ha un nuovo governo. Un esecutivo, annunciato ieri sera dal segretario generale dell’Eliseo, Alexis Kohler, composto da 39 ministri, tra cui 17 titolari “con portafoglio”. Di questi, 7 provengono dal campo macroniano, 3 dai Républicains, 2 indipendenti di destra, 2 centristi del MoDem, 1 indipendente di sinistra, 1 Horizons (il piccolo partito centrista dell’ex premier Edouard Philippe), e 1 del gruppo parlamentare Liot. «Una squadra, adesso al lavoro», ha scritto su X Michel Barnier, aggiungendo le bandiere di Francia e Ue.

Tra le nomine più rilevanti di questo nuovo governo maggiormente orientato a destra, il “falco” dei Républicains, paladino della lotta all’immigrazione, Bruno Retailleau, al ministero dell’Interno. Mentre la gauche, tornata in piazza ieri per protestare contro un esecutivo ritenuto «illegittimo» visti i risultati elettorali, torna a minacciare una mozione di sfiducia e il Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen si schiera subito dalla parte dell’opposizione. «Questo governo non ha futuro», tuona su X il segretario lepenista, Jordan Bardella, mentre Le Pen parla di un esecutivo di «transizione», «molto lontano dal desiderio di cambiamento» espresso dai francesi.

Emmanuel Macron riunirà il primo consiglio dei ministri domani alle 15 ma dinanzi all’ostilità delle opposizioni, dalla gauche fino al Rassemblement National di Marine Le Pen, la strada per il nuovo governo è piena di incognite. L’arrivo a Place Beauvau di Retailleau, capogruppo dei senatori Les Républicains, ha suscitato irritazione anche tra gli stessi macroniani e tra gli alleati centristi del MoDem. Altra personalità controversa per le sue posizioni contro le nozze gay, Laurence Garien, inizialmente indicata per il ministero della Famiglia, dinanzi all’alzata di scudi degli ultimi giorni, dovrà accontentarsi del ruolo di segretario di Stato al Consumo. Al dicastero dell’Economia il giovane macroniano Antoine Armand prenderà il posto di Bruno Le Maire. Promosso al ministero dell’Europa e degli Esteri il centrista MoDem Jean-Noël Barrot, 33 anni. Una figura legata alla sinistra, invece, per la Giustizia: Didier Migaud, presidente dell’Alta autorità della vita Pubblica. Confermati Sebastien Lecornu alla Difesa e Rachida Dati alla Cultura.

