Il Governo boccia il salario minimo 

Leader dell’opposizione soddisfatti per l'accordo raggiunto sul salario minimo, ma dal Governo arriva una doccia fredda. La ministra del Lavoro, la cagliaritana Marina Calderone, è diretta: «Non sono convinta che al salario minimo si possa arrivare per legge». Apprezza il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti: «Ha fatto bene, una legge non serve».

Visioni contrastanti

L'altolà arriva dopo la firma della proposta di legge di Pd, M5s, Azione, Avs e+Europa. I Dem rilanciano: «Il no del Governo è un errore, ci batteremo per superarlo», dice il responsabile Economia del Nazareno, Antonio Misiani. La segretaria Elly Schlein si rivolge alla ministra: «Ci sono tre milioni di lavoratori poveri in Italia, il Governo non può non capire che sotto una certa soglia non si può parlare di lavoro, ma è sfruttamento». A suscitare la replica è la convinzione espressa da Calderone sull'urgenza di «investire sulla contrattazione collettiva di qualità». Schlein ribatte: «La proposta delle opposizioni rafforza la contrattazione collettiva perché fa valere per tutti i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto comparativamente più rappresentativo». Ma sulla proposta arriva il gelo anche dal segretario della Cisl, Luigi Sbarra: «Bisogna agire con i contratti».

Soddisfazione del Pd

La strada per la proposta delle opposizioni è in salita. La deputata Dem Debora Serracchiani annuncia una «battaglia parlamentare delle opposizioni». Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, aggiunge: «Non tollereremo che il salario minimo non sia discusso nel più breve tempo possibile». In attesa che la proposta inizi l’iter, i Dem sottolineano la portata dell'accordo. Per la coordinatrice della segreteria, Marta Bonafoni, «è una giornata importante per chi crede nel rilancio del Pd come grande soggetto di ricostruzione del campo progressista».

Le altre opposizioni

Ma la parola «campo» non mette tutti d'accordo. Il presidente dei Cinquestelle, Giuseppe Conte, parla piuttosto di «convergenze sui temi». Con il Pd, aggiunge, «il consolidamento di un'intesa politica è un processo che richiede tempo». L’idea, nel M5s, è che il «campo largo» ha già fatto il suo tempo. Ma è da Azione che arriva la presa di distanza più netta.«Nessun prologo di campo largo, ma una norma di assoluto buonsenso», dice il leader Carlo Calenda, che ha chiesto alla premier Meloni un incontro sul salario minimo. Osvaldo Napoli, della segreteria, avvisa: «Se qualcuno pensa di agitare la proposta come un'arma contro il Governo, temo che non abbia capito lo spirito con cui Azione ha partecipato». Italia Viva guarda a quella di Calenda come a una chiara prova di campo largo. La scelta di non firmare la proposta di legge, in Iv, si vive soprattutto come un atto politico. Renzi e i suoi in un campo, che sia largo, ristretto o progressista, non ci vogliono stare, né ora, né mai. La mossa, semmai, è occupare spazio al centro.

RIPRODUZIONE RISERVATA