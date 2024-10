Il Governo apre i centri in Albania: «Uguali ai nostri» 

Roma. «La settimana prossima si parte con i centri in Albania». Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, fissa l'avvio delle operazioni di trasferimento dei primi migranti anche nel centro di accoglienza a Gjader, un ex sito dell'Aeronautica militare albanese abbandonato da molti anni e completamente ricostruito. Lì verranno portati, nella prima fase, circa 400 persone. «Noi contiamo di partire ma ovviamente tutto è legato a quanto avviene nel Mediterraneo, tutto dipende dall'attività dei trafficanti», spiega il ministro. Che precisa: «Non ci saranno tagli di nastri, ma mi recherò in futuro per vedere come stanno andando le cose».

Il responsabile del Viminale ribadisce che le strutture che sorgono in Albania sono analoghe a quelle presenti sul territorio nazionale come a Porto Empedocle o Modica. «Sono di contenimento leggero, non sono dei Cpr - puntualizza -. Non c'è filo spinato, c'è assistenza. Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale». Al porto di Schengjin è stato allestito un hotspot per l'identificazione dei migranti soccorsi in mare esclusivamente da navi italiane. Dopo la rilevazione delle generalità le persone saranno trasferite a Gjader, una ventina di chilometri all'interno. Qui sono state approntate tre strutture: un centro per il trattenimento di richiedenti asilo (880 posti), un Cpr (144 posti) ed un penitenziario (20 posti). La struttura è chiusa da una recinzione alta cinque metri: migranti accolti e quelli da rimpatriare saranno ospiti in fabbricati diversi. Per Elly Schlein, «manca trasparenza». Si tratta di «800 milioni complessivi che avremmo potuto mettere sulla sanità. Siamo contro questa violazione dei diritti fondamentali di chi chiede asilo».

