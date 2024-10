Il Governo apre al progetto litio della Glencore 

Dal Governo un’apertura al progetto “litio” che la Glencore ha proposto per lo stabilimento di Portovesme. Si tratta del progetto a lungo osteggiato da Regione, Comune di Portoscuso e dallo stesso Governo durante la passata legislatura sia per le incognite sul fronte della black mass sia per il numero di lavoratori impegnati in questa eventuale linea di lavorazione, soprattutto ora che è stata annunciato lo stop della linea zinco.

Ieri l’apertura del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che è intervenuto in audizione alla Commissione attività produttive della Camera: «Siamo sicuri che si possa trovare un esito positivo alla vertenza sullo stabilimento Glencore di Portovesme. – ha affermato - Abbiamo detto con chiarezza all’impresa che ove vi fosse – e vi è – un progetto così significativo come quello che hanno presentato alla Commissione europea sul settore litio, noi abbiamo intenzione di sostenerlo nella convinzione che quel sito debba restare un sito produttivo significativo in una regione che ne ha veramente bisogno. Qualora decidessero di dismettere è prevista la restituzione degli incentivi ricevuti negli ultimi 10 anni». E ha aggiunto: «quello è anche un sito che ha bisogno di una bonifica». (a. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA