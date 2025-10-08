Il Governo accelera sulla Manovra 

Il governo accelera e punta a chiudere la manovra entro metà ottobre. Con qualche giorno d'anticipo rispetto alla scadenza del 20 ottobre, il disegno di legge di bilancio dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri insieme al Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles. Potrebbe essere messo sul tavolo del Cdm anche il decreto fiscale che spesso accompagna la manovra. Una riunione è al momento prevista per il 13, ma in attesa della convocazione ufficiale la data è ancora ballerina. In vista del rush finale la maggioranza fa il punto e si riunisce a Palazzo Chigi per circa due ore e mezza con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per fare il punto e sciogliere gli ultimi nodi.

I nodi

C'è da definire se il taglio di due punti della seconda aliquota Irpef, dal 35% al 33%, per dare ossigeno al ceto medio si limiterà allo scaglione 28mila-50mila euro, come ha lasciato intuire anche la premier, o se alla fine si estenderà fino a 60mila come chiede Forza Italia. C'è poi da capire come ridimensionare la nuova rottamazione fortemente voluta dalla Lega: su 8 o 9 anni, con un versamento minimo di 50 euro per accelerare la sanatoria sulle piccole cifre. L'entità delle due misure, secondo fonti di maggioranza, dipenderebbe comunque dal contributo che arriverà dalle banche. Il governo è intenzionato a chiedere una mano «come l'anno scorso», ha già detto la presidente del Consiglio, ribadendo che non c'è alcun intento «punitivo». Su un punto tutti sono d'accordo, anche questa manovra - le cui coperture arriveranno anche dai tagli ai ministeri - dovrà favorire famiglie e natalità: quindi si lavora sulle detrazioni fiscali col quoziente familiare e a confermare il congedo parentale facoltativo all'80%. Per la sanità sono invece in arrivo «diversi miliardi in più», assicura il vicepremier Salvini. Dalle opposizioni invece arriva l'appello del leader M5S Giuseppe Conte a condividere con la maggioranza 4 misure «straordinarie» da inserire in manovra: «Maxi taglio delle tasse, aumento consistente dell'assegno unico per i figli, risorse vere per la sanità e il ripristino di transizione 4.0 per le imprese». Giorgetti intanto rivendica i risultati raggiunti. Rispetto ai livelli del 2022 (8,6%), spiega, «in 4 anni avremo ridotto il deficit di oltre 5 punti e mezzo». I conti in ordine danno benefici a tutti e la manovra continuerà il «percorso di consolidamento», assicura.

