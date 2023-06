Il governatore al ministro Fitto: «Su Pnrr e politiche di coesione sapremo sostenere tutte le sfide» 

Come gli altri presidenti di Regione, anche Solinas ha fatto il punto con il ministro Fitto sull’attuazione delle politiche di coesione – programmazione 2014-2020, 2021-2027 – e sul Pnrr. Obiettivo: coordinare a livello istituzionale la programmazione e l'impiego dei fondi nazionali ed europei, e ottimizzarne l'utilizzo sui territori. Gli ultimi otto tavoli, compreso quello con la Sardegna, si sono tenuti ieri al ministero degli Affari europei. Al termine dell’incontro, il governatore ha parlato di «piena sintonia sull’esigenza di creare una programmazione unitaria che tenga conto delle diverse fonti di finanziamento e dei diversi soggetti attuatori. Regione e ministero su questo sono in sintonia e lavoreranno all’interno di un gruppo congiunto di lavoro perché si dia speditezza alle diverse azioni per ridurre il gap infrastrutturale che in Sardegna ha un peso enorme».

Il ministro

«Il confronto è stato proficuo, ho riscontrato condivisione sul lavoro e consapevolezza sulla sfida da portare avanti da parte di tutti», ha dichiarato il ministro a proposito dei bilaterali con i governatori. Agli incontri bilaterali hanno partecipato i coordinatori di quattro task force (ad ognuna sono assegnate cinque Regioni), con la finalità di avviare immediatamente le interlocuzioni sul piano tecnico con le strutture di programmazione delle Regioni. «I gruppi di lavoro - spiega una nota - hanno già condotto un'istruttoria sullo stato di avanzamento della programmazione 2014-20. Il pronto riscontro da parte delle Regioni sulle informazioni nel formato richiesto permetterà di condurre in tempi ristretti l'assestamento del quadro programmatorio 2014-20, nelle sue diverse dimensioni».

Le esigenze

Con il ministro Fitto, Solinas ha discusso e condiviso «l’esigenza di imprimere un’accelerazione nell’appalto delle opere e nell’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per dare risposte concrete a cittadini e imprese». Il presidente ha anche evidenziato un secondo aspetto: la necessità di un intervento in favore dei Comuni per agevolarli nella fase della progettazione trovando soluzioni e forme di sostegno che accompagni gli enti locali nel percorso relativo ai fondi del Pnrr.

Infatti, ha spiegato, «il Pnrr è uno strumento fondamentale che l’Europa si è data per rispondere alla crisi dovuta alla pandemia ma questa straordinaria mole di risorse deve essere accompagnata da altrettante misure di semplificazione, sburocratizzazione e strumenti straordinari per governare la progettazione e gestire la spendita delle risorse. E i Comuni in questa fase non devono essere lasciati soli».

Le sfide

In generale, ha chiarito Solinas al ministro degli Affari europei, «la Sardegna si è rivelata una regione capace di intercettare le sfide del momento, attivando tutte quelle azioni necessarie per vedere finanziate opere strategiche e per superare le criticità legate alla spendita delle risorse disponibili. Pur nelle difficoltà che stanno interessando tutte le regioni d’Italia, siamo pronti a sostenere gli interventi presentati e cogliere ogni opportunità offerta dal Pnrr per la crescita economica della Sardegna». (ro. mu.)

