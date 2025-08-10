«Il gossip? Non mi interessa. Però se sei un vip...» Cruciani a Porto Rotondo senza “Ipocrisie” 

Chiedetegli tutto. Ma il gossip no. E non è ipocrisia. «Fa parte della democrazia, ma non me ne frega nulla», dice Giuseppe Cruciani, atteso mercoledì a Porto Rotondo per presentare il nuovo libro “Ipocriti”, edito da Cairo.

«Dopo il video del benzinaio di Porto Cervo è normale che Belen si becchi della s…..a sui social. Mentre diffondere messaggi privati, come nel caso di Raoul Bova, lo trovo allucinante: rispetto chi se ne occupa finché il gossip non tocca la vita delle persone, fermo restando che i vip, il cui campo si è allargato enormemente, devono tenere conto che sono sotto osservazione», aggiunge il giornalista romano, conduttore con David Parenzo della trasmissione radiofonica cult “La Zanzara”, che in piazza San Marco (alle 20) dialogherà con la regista e performer Francesca Chialà sulla sua provocatoria opera, che analizza con ironia i paradossi della comunicazione contemporanea.

È famoso per la schiettezza: il titolo riassume il suo pensiero?

«Parto dal presupposto che l’ipocrisia appartenga un po’ a tutti noi, e che in alcuni casi sia necessaria: a volte ci si trattiene dal dire le cose per evitare conflitti, anche se io un po’ meno per via dello spazio libero che mi sono conquistato, ma nel libro provo a esaltare i casi più clamorosi dell’arte di predicare bene e razzolare male. Molti, ma mai abbastanza rispetto a tutto quello che vediamo dalla notte dei tempi».

Uno in particolare?

«Quando Romano Prodi tirò i capelli alla giornalista di Rete 4, perché ci hanno fatto due palle così con la violenza contro le donne, anche giustamente, eh! Ok, la violenza e le molestie sono altre, e da parte di Prodi è stato più un gesto istintivo, ma, posto che una giornalista può fare le domande che vuole, se l’avesse fatto uno di destra avremmo chiamato l’Onu, invece si è voluto insistere sulla figura di un signore un po’ anziano che voleva dare una lezione».

Cos’è l’ipocrisia per Cruciani?

«Il moralismo sulla legalizzazione della prostituzione, come se a sinistra si fossero dimenticati le battaglie degli anni ’70 per cui la donna del suo corpo poteva fare quel che voleva, ma anche piccole cose, come la pretesa di voler declinare al femminile ogni definizione. Il mondo Lgbtq, l’antifascismo, che vuole tappare la bocca agli altri quando il fascismo non esiste più da 80anni, il green, che pensa di risolvere i problemi del riscaldamento climatico con le auto elettriche, ormai un fallimento, o riducendo i limiti di velocità e la circolazione dei veicoli, ed elogiare le forze dell’ordine ma non occuparsene realmente proteggendole, destra e sinistra. Anche se la destra meno: alla fine, l’ipocrisia delle promesse non mantenute regna soprattutto a sinistra».

Il motto “Dio, patria e famiglia”, usato, magari, da politici divorziati, o che hanno avuto figli fuori dal matrimonio, rientra nell’ipocrisia?

«Può sembrare ipocrisia, ma in realtà, paradossalmente, chi ha più famiglie crede nella famiglia, o almeno si spera. Non è che hanno il rosario in mano e divorziano e poi vogliono abolire il divorzio, o l’aborto: nessuno di questi vuole farlo. Qualcuno vorrà anche, e io sono contrario, hanno messo i centri di ascolto nei consultori e negli ospedali, questo sì, ma non mi pare ci sia una proposta della destra per modificare la legge. Mi etichettano come uno di destra, ma ad esempio sono contro gli obiettori di coscienza, perché un medico deve attenersi alla legge».

E il calcio?

«È laddove esiste l’ipocrisia più strisciante. Io sono della Lazio, ma dal 2006 e da Calciopoli mi sono avvicinato al mondo Juventus, che tifa peraltro la mia fidanzata, e in alcune occasioni ho difeso la Juve da attacchi tipo che rubava le partite e gli scudetti: mi sono beccato di tutto. Nel calcio l’ipocrisia è proprio strutturale, penso anche ai commenti dei giocatori che giurano amore eterno a un club quando lo sanno tutti che è una questione di soldi. E poi nel calcio sono tutti permalosi: se li attacchi ti mettono ai margini».

L’incontro con Giuseppe Cruciani è voluto dall’Associazione Giovani Porto Rotondo diretta dall’avvocato Sergio Deiana e (inserito nel circuito di Salude & Trigu) rientra nel Porto Rotondo Festival sostenuto dal Consorzio di Porto Rotondo, dal Comune di Olbia e dalla Fondazione di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA