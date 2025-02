il Gonnosfanadiga vince in extremis, tonfo della Freccia Il Gonnosfanadiga vince in extremis, tonfo della Freccia 

Don Bosco F. 1

Gonnosfanadiga 2

Don Bosco Fortitudo : D. Melis, Aramu, R. Olla (94’ M. Scanu), Di Antonio, Munzittu (72’ Uccheddu), Urru, Carron (78’ E. Olla), Murgia, J. Liscia (62’ Tomasi), Cancedda (83’ Zedda), Coelho. Allenatore Ruggeri.

Gonnosfanadiga : F. Uccheddu, Laera, Rodriguez, Lampis, Cinus, Tuveri (87’ G. Sardu, 94’ Spina), Tocco (81’ Serci), Yao (17’ Cadoni), El Youni, Cordoba, Pinna (58’ Ariu). Allenatore Congia.

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Reti : 88’ G. Sardu, 92’ Tomasi, 93’ Ariu.

Colpo in extremis del Gonnosfanadiga, che supera il Don Bosco. Al 5’ punizione insidiosa di Rodriguez dai 35 metri, traiettoria sporcata da Murgia, D. Melis para in due tempi. All’11’ pericolo creato dai padroni di casa su corner: sulla battuta di Carron, torre di Coelho, Laera che salva su Murgia. La ripresa inizia con i padroni di casa in avanti: al 57’ Murgia affonda sulla destra e mette in mezzo, Cancedda calcia sull’esterno della rete. Finale pirotecnico: all’88’ El Youni si accentra e calcia, conclusione sporcata che finisce sui piedi di G. Sardu che, in sospetto fuorigioco, batte D. Melis. Al 92’ pareggio immediato della Don Bosco: angolo di Coelho e incornata dell'ex Tomasi. Passa solo un minuto e il Gonnos passa nuovamente: altro sospetto fuorigioco, gol di Ariu. (a. d.)

