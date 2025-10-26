VaiOnline
GIRONE B.
27 ottobre 2025 alle 00:32

Il Gonnosfanadiga domina e l’Isili esce vincitore dal Sulcis 

Gonnosfanadiga 4

Orrolese 2

Gonnosfanadiga : Fi. Uccheddu, Demontis (24’ Agabbio), Rodriguez Lautaro, Cinus (56’ Stechina), Serci (66’ Muscas), Lilliu (85’ Sardu), Lampis, Fe. Uccheddu, Caddia, Sheriff (66’ Ennas), Pittau. Allenatore Congia.

Orrolese : Contu, Avaro (53’ Rufo Vital), Timon, Bevere, Fernandes, Carrilho (53’ Mayer), Anedda (53’ F. Prasciolu), Atzei (74’ Lobina), Serio (85’ I. Prasciolu), Bustamante, Bordon. Allenatore Carracoi.

Arbitro : Fadda di Cagliari.

Reti : 15’ e 83’ (r) Lilliu, 22’ Serci, 33’ Lautaro Rodriguez, 78’ Bordon, 90’ Bustamante.

Vittoria pirotecnica del Gonnosfanadiga che batte 4-2 l’Orrolese. Partita vibrante tra due compagini che sognano di navigare nelle zone nobili della classifica: da una parte la squadra di Congia ci sta riuscendo pienamente, dall’altra gli orrolesi, da retrocessi dalla Promozione, non stanno riuscendo ad imporsi. La partita si sblocca al 15’ con Lilliu che di testa batte Contu sul traversone col contagiri di Sheriff. Poco più tardi raddoppia Serci e cala il tris Lautaro Rodriguez. Secondo tempo con altrettanti gol: al 78’ Bordon tiene viva l’Orrolese ma sul finale Lilliu ristabilisce il robusto vantaggio con il rigore del 4-1. Sul gong la rete di Bustamante rende meno ampio il divario tra le due squadre.

