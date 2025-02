Il “Golfo d’America”  non piace all’Ap: via dallo studio ovale 

Washington. L’Ap non adotta la dizione “Golfo d’America” e due suoi reporter vengono tenuti fuori dalla porta dello Studio Ovale: un’espulsione «inaccettabile», secondo l’Associazione dei corrispondenti dalla Casa Bianca, che ha chiesto all’amministrazione «un immediato cambio di rotta» nelle stesse ore in cui Apple, un altro colosso del tech dopo Google, si piegava all’ordine di Donald Trump di cancellare dalle mappe la storica denominazione del Golfo del Messico. «L’Associated Press informa miliardi di persone ogni giorno in modo fattuale e indipendente», ha protestato la direttrice dell’agenzia Julia Pace. «La Casa Bianca ci ha detto che se non avessimo allineato i nostri standard con l’ordine esecutivo di Trump, l’Ap sarebbe stata messa al bando dall’Oval Office». Dalle minacce ai fatti: due giornalisti sono stati tenuti fuori dall’Oval Office martedì in due occasioni, una delle quali, lungi dall’essere cerimoniale, si è trasformata in una conferenza stampa dello stesso Trump con Elon Musk. «È allarmante che l’amministrazione punisca l’Ap per il suo giornalismo indipendente», ha proseguito Pace chiamando in causa il primo emendamento della Costituzione. «La Casa Bianca non può decidere come le testate giornalistiche riportano le notizie, né può penalizzare reporter perché non è contenta delle decisioni delle loro redazioni», ha offerto solidarietà l’Associazione dei corrispondenti.

Non è una novità che Trump abbia relazioni ostili con i media tradizionali da lui, salvo rare eccezioni, definiti «nemici del popolo», ma i rapporti con il quarto potere sono decisamente peggiorati dopo il 20 gennaio. Venerdì il Pentagono ha espulso un secondo gruppo di giornalisti dagli spazi riservati al dipartimento della Difesa, mentre l’angusta sala dei briefing room della Casa Bianca è stata fin dall’inizio del secondo mandato aperta a influencer e podcaster togliendo posto a testate tradizionali.

