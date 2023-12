Il golden boy che sfiorò il sogno della Serie A 

A 88 anni, conserva gelosamente i ritagli dei servizi sull’Unione Sarda scritti da Carmelo Alfonso. Pinuccio Murru, centrocampista goleador, considerato da tutti il miglior giocatore che Quartucciu abbia mai avuto, era una promessa del calcio regionale. Nel 1952, quando aveva 17 anni, in paese arrivò un emissario del Napoli con un grosso assegno in mano per il suo cartellino: «Non se ne fece nulla, mio babbo iniziò a piangere e tutto finì lì». Al Cagliari ha avuto per pochi mesi un allenatore storico come Stefano Perati. A 25 anni la decisione di smettere di giocare, poi la carriera da allenatore durata 36 anni consecutivi senza mai stare fermo un giorno, quasi un record.

I ricordi

Oggi racconta la sua storia, mille aneddoti e segreti di un calcio d’altri tempi. Soprattutto ricorda della grande occasione che avrebbe potuto cambiare la sua vita, quando correva l’anno 1952. «Avevo già giocato campionati regionali giovanili con gare interne in via Pola a Cagliari – racconta -. Quindi le finali a Roma dove fui notato da molte società professionistiche. Giocavo a centrocampo e segnavo tantissimo. Giocai anche una finale interregionale a Napoli, la mia squadra vinse per 4-0 con due miei gol. Poco tempo dopo, a casa mia a Quartucciu, si presentò un emissario del Napoli con un assegno molto cospicuo: io ero minorenne, 17 anni, parlò con mio padre Efisio, proponendogli la mia immediata partenza in Continente. Niente da fare, disse mio padre, non puoi andare via da casa così giovane. Non se ne fece nulla. Poi ci tentò anche la Spal del presidente Mazza. Restai in Sardegna anche perché di me, nello stesso anno, si interessò anche il Cagliari».

Il sogno rossoblù

E alla fine fu tesserato in rossoblù, con grandi aspettative. «Mi garantirono anche un buon stipendio per quei tempi. Ma la storia finì subito, lo spazio di una preparazione precampionato all’Amsicora con il Cagliari di Stefano Perati». Non scoccò la scintilla, anche se Pinuccio Murru ancora oggi non vuole dire cosa accadde. Fatto sta che l’enfant prodige di Quartucciu, prima dell’inizio del campionato, fu dirottato in serie D al Sant’Elena di Quartu, allora squadra satellite del Cagliari, seguita da vicino da Rocca e Arrica. Iniziarono campionati straordinari fra i dilettanti dove vestì anche le maglie dell’AgipGas che a quei tempi faceva storia, poi di tante altre società, compresa l’Arbus dell’allenatore storico Ugo Fiorillo. «I ricordi più belli? La maglia azzurra della rappresentativa militare. La indossai contro la Germania, vincemo per 7-2 e segnai due reti».

Allenatore

A 25 anni la decisione di appendere le scarpette al chiodo. «Non avevo più grandi stimoli». Inizia così la carriera da allenatore: 36 anni consecutivi sulla panchina, vincendo tanti campionati di Prima categoria e Promozione a girone unico. Tra i suoi ricordi le avventure alla guida del Quartucciu, suo paese natale dove ancora risiede, Settimo San Pietro, Dolianova, Selargius, Ussana, Donori e Senorbì. «Trentasei anni consecutivi su una panchina senza restare fermo neanche una volta, se non è un record nazionale poco ci manca».

Passione intramontabile

A 88 anni Pinuccio Murru segue ancora il calcio. «Leggo le cronache dell’Unione Sarda, quelle del lunedì soprattutto. Seguo tutte la gare dei dilettanti». E ha un grande cruccio. «La mancanza a Quartucciu di una società e di una squadra di calcio di categoria. Da quando ho smesso io di fare il presidente, tutto si è fermato. Non è ammissibile per un centro come Quartucciu che ha un bel passato sportivo».

