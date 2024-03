«Il gol più bello? Il prossimo» 

Non sa indicare il gol più bello, e da bravo bomber sostiene sarà comunque «il prossimo». Non ha memoria neanche di quanti ne abbia fatti in carriera, e non è arroganza: semplicemente, Alessio Mulas al fischio finale archivia ogni partita e pensa subito a quella successiva, si concentra sull’obiettivo futuro e dimentica il passato. Intanto i numeri crescono. Decine di reti in Promozione e altrettante in Eccellenza, già 20 in questa stagione (4 solo alla Villacidrese) che lo vede capocannoniere nel massimo torneo regionale.

Ha 30 anni e l’entusiasmo di un bambino. Il suo mondo è la Gallura: ha cominciato nell’Olbia per poi indossare le maglie di Golfo Aranci, Porto Rotondo e Luogosanto. Ora gioca per il Porto Rotondo-San Teodoro, lavora in un resort del territorio, ha una fidanzata con la quale convive e un bimbo di 3 anni. «Mi seguono ovunque, anche nelle trasferte. Diventa quasi una festa, soprattutto per mio figlio: prende a calci qualunque cosa sembri un pallone».

È difficile conciliare calcio e famiglia?

«Sì, servono sacrifici. Per lavoro poi da agosto a ottobre è anche più dura. Quando esco il bimbo dorme, quando torno è già a letto. Non è semplice. Grazie alla mia compagna devo pensare solo ad allenarmi e a lavorare».

Chi era Mulas da bambino?

«Un fanatico del calcio. Usavo come palla qualsiasi cosa».

Che sogni sportivi aveva?

«Volevo giocare a calcio. Come tutti, guardavo le partite di Serie A: mi sarebbe piaciuto arrivare lì».

Quando ha pensato di poter fare sul serio?

«Non ho mai dato peso a questa ipotesi. Ho sempre pensato ad andare avanti piano piano e che se fossi stato bravo sarei arrivato. Però poi incidono anche altri fattori».

Lei è capocannoniere ma la squadra zoppica: come lo spiega?

«È un momento di alti e bassi. Stiamo cercando di eliminarli, la classifica è molto corta e bastano due partite negative per scendere. Penso sia un discorso mentale».

Dove pensate di poter arrivare?

«Quest’anno abbiamo avuto tanti problemi, l’obiettivo è finire bene la stagione. Ma quando si ha un organico simile non si può che aspirare alle zone alte. Non dico vincere il campionato, però con giocatori di un certo calibro si deve fare un torneo di livello».

Lei quale quota vuole raggiungere?

«La più elevata possibile. Non voglio dire che sia un’ossessione, ma il pallino di fare gol mi tiene vivo. Anche in allenamento: riesco a litigare col mio portiere nel caso fermi i miei tiri. Altrimenti dovrei smettere».

L’anno prossimo dove sarà?

«Non ho grossi obiettivi, ora penso al presente. A far bene in questi due mesi».

Vorrebbe giocare in categorie superiori?

«Ci spero sempre. Ho avuto alcune occasioni, anche per la Serie D: ma ho rifiutato per il lavoro. Forse non era l’occasione giusta o quella che più mi si confaceva».

Ha mai incontrato compagni di reparto invidiosi?

«No. Anzi, mi hanno sempre aiutato per la classifica cannonieri. Noi attaccanti siamo malati per il gol, io anche di più. Se un compagno mi vede col muso lungo, mi aiuta. Anche in allenamento».

Quale è stato il suo gol più bello?

«Il prossimo che farò. Forse quella che ricordo con più piacere è una rete nella finale playout per l’Eccellenza contro il Tonara».

E l’errore più brutto?

«Penso l’anno scorso contro il Budoni. Il portiere aveva sbagliato l’uscita e a porta quasi libera ho tirato fuori. Un attaccante deve fare gol, non ci sono scuse».

Qual è il suo modello di attaccante?

«Non ho un modello preciso. Da piccolo era Del Piero, anche se non mi avvicino neanche a una sua unghia. Ma cerco di prendere e apprendere il più possibile i movimenti offensivi da tutti».

Il giocatore più forte con cui ha giocato e che ha sfidato?

«Ne ho avuto tanti. Meglio non fare torto a nessuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA