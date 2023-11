Il gol più bello di Pavoletti: aiutare i bambini 

Il gol al 94’ di Bari è entrato nella storia, la doppietta nei minuti di recupero contro il Frosinone, a coronare una rimonta mai vista, fa ancora girare la testa. Ma ci sono gol che Leonardo Pavoletti realizza lontano dai campi di calcio e dalle decine di migliaia di tifosi. Sono i più belli e regalano sorrisi unici. Il capitano del Cagliari, infatti, è uno dei volontari di Domus de Luna, l’associazione creata da Ugo Bressanello che, dal 2005, si prende cura delle famiglie che vivono in situazione d’emergenza.

Cuore da capitano

Pavoletti è sbarcato a Cagliari nell’estate del 2017. Al suo arrivo in aeroporto centinaia di tifosi e quello che somiglia tanto a un colpo di fulmine. «Ho capito che avrei dovuto fare qualcosa di speciale per ricambiare tanto affetto», ha spesso ripetuto l’attaccante. Poteva essere una storia come tante nel calcio, invece è diventato un amore speciale. Pavoletti da Cagliari non è più andato via. In campo ha regalato tante reti (47 in 177 partite), si è rotto due volte il crociato, ha indossato la fascia da capitano e ha riportato la squadra in A con la zampata del San Nicola. Ma Cagliari è tanto di più: è la città dove sono nati i figli Giorgio e Brando e il papà non perde occasione per sentirsi cagliaritano. Ed ecco l’occasione, arrivata grazie a Domus de Luna e la Cooperativa dei Buoni e Cattivi.

Il gol più bello

Un periodo storico che sta segnando l’esistenza di tante famiglie, un’emergenza economica che costringe tanti genitori a chiedere aiuto per i propri figli. Domus de Luna segue circa 2mila ragazzi (300 di questi hanno tra gli 0 e i 3 anni), inseriti nel servizio “Ti Abbraccio”, per la consegna settimanale della spesa solidale. E tra i volontari spesso e volentieri ecco proprio il capitano del Cagliari, che si presenta con pacchi e buste contenenti beni di prima necessità. E per tutti c’è anche un sorriso e un abbraccio, che valgono oro.

Per i bambini

Da ieri, fino al 30 novembre, è partito “Un Piccolo Abbraccio”, una raccolta fondi per sostenere le famiglie con bambini che hanno difficoltà a portare un pasto in tavola per i propri figli. Servono soprattutto latte, pannolini, omogeneizzati e prodotti per l’infanzia. Si può donare con sms e chiamare al numero solidale 45592, donando on line (link al dona ora) e facendo un bonifico (IBAN IT35U0101504801000070473835). Pavoletti, come sempre, sarà pronto a dare il suo aiuto. E ancora una volta, con un gol speciale, spera di trascinare tanti cuori rossoblù per aiutare chi ha bisogno.

