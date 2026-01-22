«Il gol? Non è stato un caso» 

«Una serata che mi porterò dentro per sempre». Grande entusiasmo al ristorante Doppio Malto di viale Marconi dove Luca Mazzitelli è stato il protagonista del “Meet & Greet”, un format pensato da società e sponsor per avvicinare i calciatori ai tifosi.

Il centrocampista rossoblù ha incontrato i tanti sostenitori che hanno approfittato dell’occasione per scattare qualche foto e scambiare qualche parola col centrocampista autore del gol contro la Juve. Mazzitelli – intervenuto anche nella trasmissione “Il Cagliari in diretta” su Radiolina – ha parlato dell’impresa contro la Juventus: «È stata una serata che mi porterò dentro per sempre. Quello che abbiamo vissuto in questa partita, anche per l’energia e l’atmosfera che si è creata con i tifosi allo stadio, è stato qualcosa di unico. Aver battuto una squadra così forte ci deve dare la forza per continuare al meglio questo campionato». Mazzitelli conferma che il gol, arrivato da una punizione dalla trequarti di Gaetano, non è stato casuale: «É una situazione che prepariamo in allenamento, come tutti i calci piazzati. Ognuno sa le proprie posizioni. La palla mi è arrivata in quel modo e mi sono sentito di calciare subito in porta. Per fortuna è andata bene».

Testa alla Fiorentina

Ma la vittoria con la Juve fa già parte passato. Domani c’è la Fiorentina: «Andiamo a giocare su un campo difficile, contro una squadra che non merita quella posizione di classifica. E lo sta dimostrando nelle ultime partite. Sappiamo che sarà una partita difficile ma ci stiamo preparando al meglio per andare a Firenze e cercare di dire la nostra». C’è un Cagliari che fa bene con le grandi e fatica di più con le piccole: «Con le big abbiamo preso pochissimi gol, mentre ne abbiamo incassati di più contro le dirette concorrenti. Sicuramente è una questione di atteggiamento che dobbiamo mantenere in tutte le partite allo stesso modo, a prescindere dall’avversario, perché è questo che può fare la differenza e permetterci di portare a casa qualche punto in più».

Pisacane

Nell’ultimo mese Mazzitelli ha scalato le gerarchie a suon di prestazioni. E Pisacane, più volte, ha elogiato pubblicamente il centrocampista: «Fa piacere quando arriva la stima dell’allenatore. È alla sua prima esperienza e sta facendo un ottimo lavoro. Non è facile quando si passa dai giovani alla prima squadra. Ma lui sta dimostrando di saper stare in questa categoria». La Sardegna: «A Cagliari sto benissimo, come tutti i giocatori che passano di qui. È una piazza bella da vivere. Il mio obiettivo è farmi trovare pronto e cercare di fare bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA