Il gol di Touray regala all’Ilva un pareggio d’oro 

Real Monterotondo (3-5-2) : Silvestrini; Albanesi, Darini, Zaccone; Gningue (30’ st Bencivenga), Cantiani, Meledandri, Barba (16’ st Riosa), Muti (42’ st Scaffidi); Pellegrini (42’ st Ansini), Menghi. In panchina Mengucci, Mauro, Volpe, Grossi, Fontana. Allenatore Stillo.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Nana, Di Pietro, Bonu, Vitelli; Izzillo (36’ st Dominguez), Attili, Dessena; Bolo (26’ pt Alvarez), Okitokandjo (33’ st Aloia), Lobrano (33’ st Touray). In panchina Vlasceanu, Glino, Martinoli, Bello, Peri. Allenatore Acciaro .

Arbitro : Ambrosino di Torre del Greco.

Reti : st 26’ Pellegrini, 37’ Touray.

Note : espulso Nana per colpo a palla ferma; ammoniti Albanesi, Menghi, Lobrano.

Monterotondo. Un gol di Touray al 37’ della ripresa regala all’Ilvamaddalena un preziosissimo punto nel match salvezza contro il Real Monterotondo: gli isolani sono stati bravi a recuperare lo svantaggio nonostante l’inferiorità numerica.

La gara è molto equilibrata e contratta vista l’altissima posta in palio. La prima occasione capita sui piedi di Pellegrini ma Manis è reattivo e devia in angolo. Poco dopo Attili centra la traversa su punizione. Nella ripresa i maddalenini vanno vicini al vantaggio con Okitokandjo ma Silvestrini si supera. Sugli sviluppi di un corner l’arbitro vede una manata di Nana su un avversario e lo manda negli spogliatoi anzitempo. Sugli sviluppi dello stesso corner i locali trovano il gol con una botta da fuori area di Pellegrini che si insacca alle spalle del portiere. L’inferiorità numerica non impensierisce gli isolani, che attaccano e trovano la rete del pareggio con il neo entrato Touray, lestissimo a insaccare col destro su un bel traversone di Dominguez. La rete galvanizza i ragazzi di Acciaro che continuano a spingere per cercare la vittoria: ci va molto vicino Alvarez, che colpisce la traversa su punizione dal limite. Ma la gara termina in paritò, con tanta sfortuna per i maddalenini.

