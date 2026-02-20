Il gol di Matri che abbatte i romani 

Alessandro Matri firma a un minuto dal 90º l’1-0 con cui il Cagliari batte la Lazio il 24 febbraio 2008. I rossoblù conquistano 3 punti pesantissimi che, per il modo in cui sono arrivati, valgono doppio. I romani partono meglio ma l’11 di Ballardini finisce in crescendo. La cronaca: doppia occasione per Rocchi al 14’ e al 19’, la prima alta sulla traversa, la seconda a lato. Al 28’ è l’ex Foggia che scambia con Jeda e impegna Ballotta. Nella ripresa, dopo alcuni interventi di un grande Storari, anche stavolta sugli scudi, al 62’ arriva il momento clou: Fini falcia Mudingayi e viene espulso. La pressione dei romani in superiorità numerica costringe i nostri ad arretrare ma l’assedio laziale produce solo un destro di Ledesma che si spegne sul fondo. Si arriva così all’89’: Mancosu parte in contropiede, serve Agostini che crossa al bacio per l’inzuccata di Matri che gela la Lazio e fa esplodere d’entusiasmo il S. Elia. Una rete storica, il 1000º gol del Cagliari in serie A che riaccende le speranze di salvezza riavvicinando il quartultimo posto distante 3 punti. La squadra adesso ha un gioco veloce, ordinato, tosto; è sempre ultima ma oggi il fanalino di coda sembra brillare un po’ di più. E chissà se questo gol storico a fine torneo non venga ricordato solo per le statistiche ma per la permanenza in serie A.

