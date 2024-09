Il gol di Calafiori non basta, pari del City 

Londra. Gol, emozioni e spettacolo. C’è tutto in Manchester City-Arsenal che non ha tradito le attese: è finita 2-2 all'Etihad Stadium, con la squadra di Pep Guardiola che ha evitato la prima sconfitta stagionale grazie al gol al 98’ di Stones, bravo a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un punto guadagnato per i Citizen, due persi per l’Arsenal che ha giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l’espulsione prima dell’intervallo di Trossard. Ai Gunners, che in caso di vittoria avrebbero sorpassato il City in vetta alla classifica, non è bastato il bellissimo gol di Riccardo Calafiori che, alla prima da titolare in Premier League, ha battuto Ederson con una botta da fuori area. Pari, ieri pomeriggio, e sempre per 2-2 tra Brighton e Nottingham Forest.

Germania

Clamoroso tonfo in campionato per il Borussia Dortmund che ieri è stato sconfitto con pesante e inatteso 5-1 sul campo dello Stoccarda. Partita archiviata già nel primo tempo grazie alle reti di Undav e Demirovic. Ai gialloneri non sono bastati i quattro cambi effettuati, al 62’ è arrivato anche il tris di Millot. Guirassy al 75’ ha provato a riaprirla, ma nel finale di gara lo Stoccarda ha chiuso i giochi trovando in pochi minuti il 4-1 e il 5-1 con Toure e Undav. Con questo risultato lo Stoccarda aggancia il Borussia Dortmund a quota 7 punti in classifica, con i gialloneri che vedono allontanarsi ancora di più le zone più alte della classifica.

Spagna

Barcellona sempre più primo nella Liga. I blaugrana sono andati a vincere 5-1 sul campo del Villareal con due doppiette di Lewandowski e Raphinha e il gol di Torre. Di Perez il gol della bandiera dei padroni di casa. Nel posticipo serale, invece, il Rayo Vallecano ha pareggiato in casa con l’Atletico Madrid per 1-1 con reti di Palazon e Gallagher.

RIPRODUZIONE RISERVATA