Il gm Pasquini: per la Dinamo mercato chiuso 

Sassari. Mercato chiuso. Unico “arrivo” quello di Eimantas Bendzius, perché l’ala ha avuto buoni riscontri dalle visite in Lituania e tra 20 giorni si aggregherà al gruppo. «Ma non dobbiamo mettergli pressione, perché è un giocatore fermo dal 3 settembre», ha aggiunto Federico Pasquini. Ieri mattina il gm ha fatto il punto sulla Dinamo maschile, con la squadra ancora ferma per gli impegni delle varie nazionali, che vedono coinvolti pure l'estone Treier e il greco Charalampopoulos. Pasquini ha chiarito che non ci saranno variazioni: «Quello che alcuni tifosi definiscono immobilismo nasce da una strategia condivisa con il coach Markovic. Il presidente Sardara era disposto ad aprire il portafoglio, ma la volontà è quella di proseguire con questo gruppo, perché siamo convinti che possa esprimersi meglio e fare un finale da Dinamo».

Manca un terzo di stagione, 10 gare. «Siamo a -6 dal quinto posto e a +6 dal penultimo. Siamo consapevoli delle difficoltà delle prossime tre gare dove affrontiamo Virtus, Venezia e Brescia, ma le pressioni le hanno loro, noi con la leggerezza possiamo puntare a fare un colpo che potrebbe scacciare la frustrazione di una squadra che lavora bene ma non raccoglie quanto vorrebbe».

