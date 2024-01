Il giustiziere degli autovelox colpisce in Emilia 

Ravenna. Un cartello appeso a un autovelox lo ha di recente evocato anche a Ravenna. E nella notte un dispositivo - anche se in un’altra via, alle porte della città - è stato effettivamente abbattuto. A metà gennaio lo stile di “Fleximan”, il sedicente giustiziere (o i sedicenti giustizieri) senza nome dei rilevatori della velocità, ricercato in Veneto da almeno quattro Procure, è stato osservato anche in provincia di Reggio Emilia, con una colonnina divelta sulla Cispadana, tra Boretto e Gualtieri. Tifosi o emuli, i raid si moltiplicano e si diffondono in giro per il Nord Italia, dopo che giovedì un 50enne è stato denunciato in Piemonte per danneggiamento aggravato: nella notte tra l’11 e il 12 novembre aveva sradicato due apparecchi lungo la statale 337 della Val Vigezzo, nel comune di Druogno.

In Veneto da maggio a oggi sono almeno 15 gli impianti distrutti con il flessibile: il primo episodio è stato a Bosaro (Rovigo). I fascicoli, contro ignoti, sono stati aperti dagli uffici giudiziari di Rovigo, appunto, Padova, Treviso e Belluno, territori nei quali sono avvenuti gli attacchi, sferrati prevalentemente lungo strade ad alto scorrimento dove fioccano più multe per gli automobilisti che non rispettano i limiti imposti. L’ipotesi di reato è danneggiamento aggravato, anche se in astratto potrebbe configurarsi l’apologia di reato o l’istigazione a delinquere.

