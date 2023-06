Il giuramento di 80 allievi 

Con il grido “lo giuro” e il braccio in alto ieri mattina 80 allievi del 220esimo corso di formazione per agenti di p olizia di Stato hanno giurato al Caip di Abbasanta diretto dal primo dirigente Roberto Pietrosanti, unica scuola in Sardegna. Con la cerimonia di giuramento termina il percorso degli agenti che ora verranno destinati nelle questure d’Italia. Ieri mattina ad Abbassata erano presenti i parenti degli allievi, tante figure istituzionali e il questore Giuseppe Giardina.

