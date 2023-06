Il giuramento  della sindaca 

Con un filo di commozione la sindaca Monica Cadeddu ha giurato fedeltà alla Costituzione italiana e si è insediata ufficialmente come guida del Municipio di Decimomannu. Nella riunione di giovedì sera anche una serie di adempimenti burocratici, oltre quello più politico della nomina degli assessori (sono Francesca Salis ai Lavori pubblici e Viabilità, Cristian Vargiu al Bilancio, Nicola Tuveri all’Urbanistica, Alaine Portoghese alle Politiche sociali e Cultura e Massimiliano Mameli alle Politiche ambientali, agricole e artigianali).

È stata nominata la commissione elettorale ed quella per l’aggiornamento dell’albo dei giudici popolari. Poi sono stati istituite le commissioni agli affari istituzionali, allo sviluppo economico e quella speciale per la modifica dello Statuto Comunale. (c. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA