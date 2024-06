Il Giunco El Niño sul podio nel calcio a 7 

Il Giunco El Niño vince la 13esima edizione del memorial “Amico Billo” di calcio a 7, ad Arborea. Il torneo dedicato a Franco “Billo” Cabasino, prematuramente scomparso, è stato organizzato da Amerigo Colusso e Luciano Zurru a nome del Giunco Asd, della società Ellelleffe e dal Movimento sportivo popolare. Nella finale si è imposto contro il Giunco Arborea per 4-3. In terza posizione Giunco S.B. e L’Ultimo Canto del Gallo. Sono stati assegnati anche altri premi: la coppa disciplina alla U.S. Juniores, mentre ad Andrea Sanna il titolo di capocannoniere; a Roberto Petucco, Andrea Corda, Gianluca Mascia rispettivamente i premi di miglior portiere, centrocampista, e difensore; miglior giovane Gabriele Sperandio e Simone Obinu, migliori giocatori Paolo Atzeni e Federico Trudu, infine premio alla carriera per Antonello Casula. Soddisfazione e un ringraziamento da parte degli organizzatori ai partecipanti e a coloro che hanno contribuito all’evento. ( g.pa. )

