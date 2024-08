Il giudice spegne X Musk va all’attacco 

BRASILIA. Il Brasile si spacca sulla sospensione di X. Il blocco del social nel Paese era atteso: il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes aveva dato intimato al social di Elon Musk perché indicasse i suoi rappresentanti legali locali. L’ultimatum è scaduto giovedì senza che X fornisse i nomi e quindi il giudice ha dato corso al procedimento. Nel suo provvedimento de Moraes ha stabilito una multa giornaliera da 50mila reais (8.027 euro) per chiunque acceda a X usando una Vpn, dando inoltre cinque giorni di tempo agli operatori telefonici affinché «inseriscano ostacoli tecnologici in grado di rendere impraticabile l'uso di X».

Ma una multa giornaliera così alta è vista da molti come una punizione per la popolazione, che esula dallo scontro tra il giudice e Musk e lede la libertà di espressione. La notizia arriva in piena campagna elettorale per le amministrative del 6 ottobre e molti deputati di destra vogliono chiedere l’impeachment del giudice per abuso di potere. Intanto Musk ha annunciato che da oggi pubblicherà su X «le prove», così «l popolo brasiliano conoscerà i tuoi crimini», e l’ex presidente Bolsonaro ha scritto sul suo profilo Threads “Benvenuti in Corea del Nord”.

