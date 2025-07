Il giudice: «Sequestrate la casa occupata» 

Non un semplice sgombero, ma il sequestro preventivo dell’immobile occupato abusivamente dal gip del Tribunale parte di una giovane donna col figlio minore. L’ordine di eseguire il provvedimento del giudice è scattato ieri mattina in via Is Cornalias, quando si sono presentate varie pattuglie della Polizia Locale, una dei carabinieri, una della polizia e una della guardia di finanza. In un primo momento ci sono stati momenti di tensione, ma poi con l’intervento dei servizi sociali e dell’avvocato della donna, il legale Gianfranco Sollai, l’intervento si è poi chiuso senza incidenti.

Il decreto sicurezza

Lo sgombero e l’esecuzione del sequestro sono iniziati ieri mattina, poco dopo le 8, quando in via Is Cornalias sono sono presentati gli agenti della polizia giudiziaria per eseguire l’ordinanza. Si trattava, a quanto si apprende, dell’esecuzione di un ordine di sequestro firmato dal giudice per le indagini preliminari e legato, con ogni probabilità, alla nuova norma del cosiddetto “decreto sicurezza” che punta a velocizzare gli sgomberi delle case occupate abusivamente. A essere stata denunciata per il reato di occupazione è stata una donna che aveva sfondato un appartamento disabitato per trasferirsi con la figlia minore. Il dispositivo di sicurezza era importante, anche per evitare reazioni o ingerenza da parte di terzi.

L’avvocato difensore

«Siamo sorpresi», ha detto l'avvocato Gianfranco Sollai, difensore della donna, «visto che dopo l'avvenuta occupazione si era instaurato un dialogo col Comune e la mia assistita stava regolarmente pagando l'affitto. In più, subito dopo la notifica del provvedimento di sequestro, ho presentato un’istanza al Tribunale del riesame contro l'ordinanza del gip che ancora pende». All’inizio ci sono stati attimi di tensione, perché la donna non aveva accettato la soluzione alternativa ipotizzata dal Comune: l’ipotesi avanzata dai Servizi sociali non è stata ritenuta idonea dalla ragazza che ha una figlia di 8 anni. Ma anche le modalità dell’intervento hanno sollevato delle perplessità da parte del difensore. «Vigili urbani, polizia, carabinieri e finanza», ha protestato Sollai, «tutto per una mamma con una bambina di anni 8 che per stato di bisogno ha occupato una casa libera. Un dispiegamento di forze così fa pensare a un intervento per un criminale».

La denuncia

Alla fine grazie all’impegno dei Servizi sociali e all’intermediazione dell’avvocato è tornata riportata la calma, ma la donna e la bambina si sono dovute separare perché la soluzione adottata non consentirebbe di tenerle assieme. «Esiste un protocollo che in questo caso non è stato rispettato», conclude Sollai, «la mia assistita ha dovuto staccarsi dalla figlia. Questo non è giusto: ci riserviamo di presentare una denuncia».

