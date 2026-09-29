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Sanluri.
30 settembre 2026 alle 00:11

Il giudice ridà i soldi all’arrestato per droga 

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I soldi non erano provento del traffico di droga: per questa ragione il Tribunale del Riesame ha ordinato il dissequestro e la restituzione di oltre sedicimila euro. La vicenda legata all’arresto di Delfino Porcu, 46enne, fermato dai carabinieri di Sanluri per un normale controllo stradale e trovato in possesso di quasi due chili di cocaina, ha avuto uno sviluppo davanti ai giudici del Tribunale della Libertà, che hanno dovuto pronunciarsi sul ricorso presentato dall’avvocato difensore Marco Lisu.

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sanluri avevano avviato in città dei controlli, fermando un’auto di grossa cilindrata. La perquisizione personale e del veicolo aveva permesso di scoprire nell’abitacolo due pacchi, per un peso complessivo di circa 2,2 chilogrammi di cocaina, più 850 euro in contanti. Nell’abitazione dell’uomo, sempre a Sanluri, gli investigatori hanno trovato altri 16.450 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita e per questo sequestrati. Dopo il ricorso al tribunale del Riesame dell’avvocato Lisu, il quadro accusatorio della pm Nicoletta Mari è rimasto inalterato sulla droga, ma i soldi sono stati restituiti perché non provento del traffico di stupefacente.

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