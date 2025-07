Il giudice: «Restituite il vialetto» 

Un vialetto conteso tra due nuclei familiari è il primo immobile nell’Isola a ottenere dal giudice il «reintegro in possesso», introdotto recentissimamente con il nuovo decreto sicurezza che punta a rendere più rapidi gli sgomberi degli edifici occupati abusivamente. Il passaggio, ha ordinato la giudice penale Manuela Anzani, dovrà subito tornare sotto il controllo dei legittimi proprietari.

I fatti che hanno dato vita al procedimento penale si svolgono a Serrenti, dove risultano indagati a piede libero per il reato di concorso in «turbativa violenta del possesso di cose immobili» il 58enne Giorgio Colosso e sua moglie Anna Paola Cabua, di un anno più giovane, difesi dagli avvocati Gianfranco Marras e Valentina Loi. La Procura li accusa di aver occupato senza titolo un vialetto di pertinenza dei vicini, assistiti dai legali Leonardo Filippi e Andrea Chelo. Nel 2006 la coppia aveva acquistato la un fabbricato e una parte di cortile – con accesso esclusivo – da uno dei proprietari che l’aveva ricevuta in eredità dal padre. A partire dal 2013, però, i coniugi avrebbero messo in discussione il perimetro di ciò che avevano acquistato, sino a stabilire che anche il vialetto fosse di loro proprietà. Dopo una serie di verifiche catastali e consulenze, alla fine è arrivata la denuncia in Procura a dicembre dello scorso anno.

A fine aprile, entrato in vigore il nuovo “decreto sicurezza”, i difensori degli eredi che rivendicano la proprietà del passaggio hanno chiesto al pm Danilo Tronci che venisse applicata, per l’appunto, la nuova norma che consente la «reintegrazione in possesso» dell’immobile occupato abusivamente. La comparsa nel nuovo reato del codice penale (il 634 bis) ha introdotto la procedura rapida per la restituzione dell’immobile sottratto, ottenibile con apposito decreto del Gip chiesto dal pubblico ministero. Si tratta di una norma che è stata voluta per contrastare soprattutto l’occupazione delle case, sottratte in qualche da intere famiglie agli anziani che venivano ricoverati e che, di punto in bianco, si trovavano senza casa e con enormi difficoltà a sfrattare chi aveva rubato loro l’abitazione.

Quello firmato nei giorni scorsi dalla giudice Manuela Anzani è il primo decreto che applica anche in Sardegna la parte della nuova legge che consente ai proprietari di rientrare rapidamente in possesso di un immobile sottratto. In questo caso non si tratta di un’abitazione, ma di un vialetto tra le due proprietà di Serrenti. Una volta restituito il passaggio, il procedimento penale proseguirà il proprio iter normalmente: i coniugi Colosso, attraverso i difensori, potranno così dimostrare di non aver commesso il reato che i vicini e la Procura ipotizzano.

