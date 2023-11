Il giudice non “salva” Indi, pronti nuovi ricorsi  

Londra. L’ipotesi di un “conflitto di giurisdizione” fra Italia e Regno Unito come arma estrema per cercare di portare nella Penisola la piccola Indi Gregory: bebè inglese di 8 mesi, affetta da una gravissima patologia mitocondriale che medici e giudici britannici considerano irrimediabile, condannata dai tribunali d’oltre Manica a vedersi staccare la spina a partire da oggi a dispetto della volontà e delle speranze dei genitori (Dean Gregory e Claire Staniforth). E malgrado l’offerta dell’ospedale Bambino Gesù di Roma di continuare ad assisterla.

Il destino della bimba è già scritto, stando al verdetto del giudice Robert Peel, dell’Alta Corte di Londra, che ieri ha fissato da oggi il termine per interrompere il supporto vitale a Indi; ma ha pure negato alla famiglia il diritto di portarsela a casa, nel Derbyshire, indicando un hospice come il luogo più adeguato per l’addio, a meno che i genitori non preferiscano lasciarla nell’ospedale di Nottingham dove è ricoverata. L’unico spiraglio previsto dal dispositivo è l’indicazione secondo cui le macchine per la sopravvivenza potranno essere spente «non prima delle 14 di oggi» per dar tempo di presentare quei ricorsi ulteriori che i Gregory hanno subito annunciato. La concessione della cittadinanza italiana, formalizzata lunedì d’urgenza dal governo Meloni, non è dunque bastata al momento a salvare la piccola.

RIPRODUZIONE RISERVATA