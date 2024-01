Il giudice: «Non abusò della nipotina» 

Era stato indagato con l’accusa di violenza sessuale, sospettato di aver abusato della nipotina sin dalla più tenera età. In realtà le indagini hanno accertato che non c’è stata alcuna violenza e che, dopo un sogno, la minore avrebbe iniziato ad avere dei flashback, ricordando carezze e molestie che non sarebbero mai avvenuti.

Si è chiusa con l’archiviazione da parte del giudice Giuseppe Pintori una complicata vicenda che ha coinvolto un 35enne, indagato con l’infamante accusa di aver approfittato di una nipotina. A presentare la denuncia in Procura era stata la psicologa di una scuola, quando l’alunna – ormai alle medie – aveva riferito alcuni ricordi. In realtà qualche tempo prima, la minore aveva riferito ad una cugina che, a seguito di un sogno, avrebbe ricordato che lo zio l’avrebbe toccata nelle parti intime da quando aveva 3 anni sino ai 5. I fatti sarebbero avvenuti nella casa della nonna paterna e in presenza id altri familiari, mentre gli stessi giocavano a carte o bevevano il caffè, ma nessuno si sarebbe mai accorta di nulla.

Difeso dall’avvocato Gino Emanuele Melis, l’indagato ha presentato memorie e si è difeso con forza, negando ogni contestazione. Alla fine sia la Procura che il Gip gli hanno dato ragione, archiviando l’indagine.

