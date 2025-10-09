Il giudice lavora a distanza 

Piccolo ma al passo con i tempi. Lanusei diventa un Tribunale pilota, un modello nella nuova era delle udienze a distanza, progetto adottato nel nome del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al palazzo di giustizia di via Marconi è stato applicato Giuseppe Lo Presti, magistrato con funzioni di giudice civile al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il giudice, su disposizione del Consiglio superiore della magistratura, lavorerà in smart working, ossia direttamente dalla sua sede nella città dell’hinterland di Messina. Le udienze che presiederà il giudice Lo Presti sono già state inserite in un calendario rielaborato dal presidente del Tribunale, Nicola Caschili, e portato a conoscenza degli avvocati delle parti coinvolte nei contenziosi. Nelle ultime settimane, sono stati rinviati numerosi dibattimenti di cui il magistrato (in assegnazione provvisoria) si farà carico lavorando a distanza di 800 chilometri. Dal 10 dicembre al 4 giugno del prossimo anno, il nuovo giudice ha già in agenda 50 procedimenti, di cui uno iscritto nel 2020.

La novità

Il 3 settembre scorso, il Csm, in forza a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge numero 117 del 2025, ha individuato il Tribunale di Lanusei tra gli uffici giudiziari destinatari di un’applicazione a distanza per raggiungere gli obiettivi di riduzione della durata di attesa dei processi civili previsto dal Pnrr. Il primo ottobre, sempre il Csm ha ufficializzato l’esito del procedimento di interpello attraverso il quale è stato applicato al Tribunale di Lanusei Giuseppe Lo Presti. Il Pnrr prevede una svolta epocale per la giustizia italiana. Udienze in videoconferenza, trattazione scritta e giudici da remoto sono le soluzioni previste per rendere il processo più moderno, efficiente e vicino al cittadino. La riforma, già avviata in fase emergenziale durante la pandemia, punta ora a diventare strutturale, con effetti duraturi sul sistema giudiziario.

Il giudice Lo Presti ha dichiarato di aver maturato esperienza e competenza in obbligazioni e contratti, responsabilità civile, opposizioni a ordinanze-ingiunzione ed esecutive, tutela possessoria e cautelare ante causam e appelli avverso sentenze del giudice di pace. Il presidente Caschili gli ha dunque assegnato solo quelle cause rientranti nelle competenze maturate dal magistrato applicato, escludendo tutte le altre materie. «Nessuna preclusione rispetto a questa nuova dinamica», afferma Davide Burchi, sindaco di Lanusei e avvocato di professione. «Il nostro Tribunale raggiungerà presto il pieno organico perché sono in arrivo nuovi giudici e anche questa novità può essere utile per sollevare l’efficienza. Lanusei è uno dei primi Tribunali in Italia individuati per questa nuova fase: è piccolo ma efficiente. Certo - ammette Burchi - esistono degli aspetti da migliorare ma siamo fiduciosi». Il progetto del Pnrr rappresenta una delle più importanti riforme della giustizia degli ultimi decenni.

Nuovi giudici

Intanto sul Tribunale di Lanusei soffiano venti di cambiamenti. Paola Massidda, 51 anni, Carlo Augusto Durante (38) e Davide Quartu (33) sono i tre nuovi giudici del palazzo di giustizia ogliastrino. Tutti sardi. Il quarto, che entro l’anno completerà l’organico, arriverà da Bologna.

I tre magistrati sono stati ricevuti alcune settimane fa dal presidente Caschili. Massidda, Durante, Quartu e il loro collega emiliano, nominati dal Csm, subentreranno a Nicole Serra, Giada Rutili, Giulia Aresu, tutte destinate ad altre sedi regionali, e Paola Murru, scomparsa lo scorso 9 giugno.

