Il giudice “congela” i debiti del Comune 

La sezione civile della Corte d’appello di Cagliari congela l’atto di precetto promosso dal Consorzio industriale contro il Comune di Tortolì. Per il giudice Maria Teresa Spanu, presidente della sezione, sussistono «giusti motivi di urgenza per provvedere inaudita altera parte in ragione della notifica dell’atto di precetto per una somma di rilevante entità». In effetti il Consorzio amministrato da Franco Ammendola vorrebbe pignorare all’ente socio al 50 per cento un milione di euro. Alla luce dei tempi ristretti per il versamento delle somme (10 giorni), il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha impugnato l’atto che la Corte d’appello ha accolto.

La sezione civile ha sospeso in via provvisoria l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha fissato per la comparizione delle parti l’udienza del 28 giugno prossimo, onerando la ricorrente della notifica alla controparte entro il 12 giugno. L’atto di precetto è solo l’ultimo seme della discordia tra i due enti, i cui rapporti non sono più idilliaci da tempo.

La minaccia di pignoramento è una conseguenza della sentenza con cui, il 27 dicembre scorso, il giudice del Tribunale di Lanusei, Giulia Aresu, ha condannato il Comune al pagamento di 836.555 euro nei confronti del Consorzio, assistito dall’avvocato Giorgio Murino, a titolo di partecipazione alle perdite dello stesso ascritte al bilancio 2012 e 2013.

La vicenda ha radici nel lontano 2012, quando il Consorzio aveva chiuso il bilancio in perdita di 630 mila euro e l’anno successivo il passivo si era limitato a 206 mila. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA