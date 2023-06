Il giudice autorizza l’interruzione delle cure 

«Lunedì con gli avvocati Antonio Tola e Aldo Luchi presenteremo la richiesta per attuare l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale», confessa con il cuore a pezzi Alessandro Manca. È quello che il fratello Andrea, funzionario della Cgil, 58enne, aveva sempre desiderato: lasciare questa terra, senza aspettare la chiamata dall’alto ma affidandosi alla scienza medica nel momento in cui il filo della vita si fosse spezzato tanto da annullare ogni e qualunque speranza di vita. Voleva vivere e quella non era vita.

La sua volontà

Lo aveva detto al fratello Alessandro, agli amici, al sindaco del comune di Solarussa dove occupava la carica di assessore, attivo consigliere della Pro Loco e della festa di San Gregorio ricordando qualche persona cara che la cattiva sorte aveva ridotto in stato vegetativo. Per i casi assurdi e inspiegabili della vita anche Andrea, persona buona, sempre disponibile a dare una mano al prossimo, è incorso nella stessa terribile sorte. Il giudice tutelare presso il Tribunale di Oristano, Gabriele Bordiga, ha accolto il ricorso di Alessandro Manca, amministratore di sostegno che l’8 marzo 2022, a firma degli avvocati Tola e Luchi, affinché il giudice tutelare autorizzasse «il ricorrente a rifiutare i trattamenti in atto, e qualsiasi altro futuro in favore di Andrea Manca». La legge è rigorosa, l’autorizzazione deve essere corredata e supportata da perizie mediche indiscutibili. Ieri il giudice Bordiga dopo aver passato al microscopio le numerose consulenze mediche e preso atto che tutte portavano alla stessa conclusione, ha deciso di chiudere per sempre una vita che non era più vita e che mai più sarebbe stata vita. La storia, così come è stata raccontata dal fratello di Andrea Manca, Alessandro, e certificata dal giudice.

Il racconto

Tutto è iniziato il 22 luglio 2021. Andrea Manca che si trovava da qualche giorno isolato nella sua abitazione per positività al Covid viene trasportato d’urgenza al San Martino di Oristano per arresto cardiaco e, a causa dell’aggravarsi delle condizioni, subito dopo trasferito al Binaghi di Cagliari. Il 10 agosto il rientro nel reparto di Rianimazione del San Martino di Oristano dove i medici evidenziano uno stato di irreversibilità delle diverse patologie. Il 13 settembre, senza che si verificasse alcuna variazione delle gravissime ed irreversibili condizioni, Andrea veniva trasferito al Centro di Cura e Riabilitazione Santa Maria Bambina di Oristano e poi alla Rsa di Milis. Dopo svariati mesi, consulenze e pareri di luminari e specialisti, le diagnosi sono sempre uguali e spengono ogni speranza. A quel punto il fratello Alessandro, in qualità di amministratore di sostegno, decide di rispettare la volontà di Andrea che, come emerso dalle tante testimonianze di amici e conoscenti, aveva sempre ripetuto che sarebbe stato meglio morire piuttosto che vivere come un vegetale. Cartelle mediche e quant’altro con le testimonianze finiscono nel tavolo del giudice tutelare che nomina un proprio consulente. Antonio Cardia, direttore di Anestesia del Brotzu di Cagliari conferma: non c’è vita. Il giudice tutelare a conclusione della decisione indica i modi con cui accompagnare la persona prima, durante e dopo la sospensione del trattamento secondo la migliore pratica della scienza medica da effettuarsi preferibilmente presso la Rsa di Milis dove Andrea si trova ricoverato. In caso contrario presso il San Martino o l’Hospice “Angela Nonnis”.

