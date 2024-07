Il giudice anti-Putin: guerre, fallimento degli Stati 

Il giudice Rosario Aitala fa parte della Corte penale internazionale, che ha sede a L'Aja. Presidio giudiziario chiamato a perseguire i responsabili di crimini di guerra e contro l’umanità. La sezione istruttoria, presieduta da Aitala, ha appena emesso due mandati di cattura con destinazione Mosca per l’ex ministro della difesa Sergei Shoigu e il vice ministro e capo di Stato maggiore Valery Gerasimov per gravissimi reati, commessi in Ucraina tra il 10 ottobre 2022 e “almeno il 9 marzo 2023”.

Il magistrato siciliano è da tempo nel mirino della Russia: dopo aver emesso un mandato di arresto contro il presidente Vladimir Putin, ora risulta ricercato dalle forze dell'ordine di Mosca. Un’immotivata ritorsione da parte dello Zar. È uno dei 25 italiani nella lista di oltre 96mila persone alle quali la magistratura russa ha rivolto le sue attenzioni. Un aspetto molto delicato e sul quale, nelle sue uscite pubbliche, preferisce mantenere un comprensibile riserbo.

La regola non ha conosciuto eccezioni ieri a Cagliari, dove Aitala ha incontrato l'arcivescovo Giuseppe Baturi. Entrambi catanesi, hanno condiviso in Sicilia il periodo degli studi universitari in Giurisprudenza. Rosario Aitala è intervenuto alla prima Festa del quotidiano Avvenire in Sardegna, a Costa Rei, analizzando il tema delle migrazioni forzate di persone a causa di conflitti e persecuzioni. «I dati dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati diretta dall’italiano Filippo Grandi – sottolinea il magistrato – sono drammatici. Alla fine del 2023 le persone costrette ad allontanarsi dalle proprie case e dalle famiglie, a spostarsi a causa di persecuzioni, violenze, conflitti armati, discriminazioni erano 112 milioni».

Un’umanità a cui dedichiamo poca attenzione.

«È un’umanità dolente che spesso dimentichiamo. Se si unisse sarebbe l’ottavo paese più grande del mondo dopo il Giappone. C’è un dato su cui riflettere: il 75% dei rifugiati è ospitato in paesi a basso e medio reddito. Altri poveri che danno rifugio e sostengono persone in difficoltà. Tutto questo per il fallimento della comunità internazionale. È un fallimento degli Stati perché i conflitti armati e le guerre sono atti politici».

Perché il male è sempre una questione politica?

«Il male, di cui i crimini internazionali sono una diretta espressione, nasce dalla politica. Il male che si manifesta con scelte fredde, decisioni consapevoli per controllare territori, menti, anime e governare attraverso la paura, la violenza, la persecuzione».

Riemerge in tante frontiere l’incubo, tragicamente concreto, della guerra.

«Le persecuzioni per religione, etnia, lingua, opinione politica crescono nel mondo e purtroppo ci stiamo riabituando all’idea della guerra che la mia generazione aveva dimenticato. Sono temi su cui tutti dovrebbero riflettere e di cui si occupa la Corte penale internazionale perché gli spostamenti forzati della popolazione sono vere e proprie deportazioni. Sono crimini di guerra, violazioni delle norme che garantiscono un minimo di umanità a ciò che è sempre disumano, la guerra appunto. Sono anche crimini contro l’umanità, cioè attacchi contro popolazioni civili di carattere violento o persecutorio».

Per i governanti lei auspica “esercizi di lungimiranza”. Che cosa significa?

«Il principio evangelico di “non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te” si applica anche alla politica. Se gli Stati difendono e proteggono altri Stati, che utilizzano la violenza per governare, fanno un errore di lungimiranza perché la spirale del terrore non si interrompe, ma continua ad alimentarsi in un circuito perverso che non ha fine».

Da dove ripartire?

«Dalle persone e dai loro diritti. Dev’essere il punto di partenza dell’azione politica».

Tanti valori universali, di civiltà, oggi sono messi in discussione.

«Sono i valori nati dopo l’ultima guerra mondiale. Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dallo Statuto della Corte penale internazionale, dalle convenzioni di Ginevra vengono fuori il sangue e le sofferenze di milioni di persone morte, o vittime di violenze, soprusi, persecuzioni. Da lì arrivano quei valori. Non dobbiamo dimenticarlo. Cancellare questi principi è un rischio mortale per la civiltà umana».

In questo contesto quanto è difficile svolgere il ruolo di giudice della Corte penale internazionale?

«Facciamo una piccola parte. Ci occupiamo di fatti specifici e di processi. Sono gli Stati che devono preoccuparsi delle sorti del mondo. Gli Stati che fanno la guerra e che devono fare la pace. Noi facciamo quello che il nostro mandato ci richiede con umiltà e serenità».

