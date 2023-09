Il giudice allontana lo stalker 

Avrebbe dato una testata alla compagna, provocandole la frattura del setto nasale. In più, durante la relazione le avrebbe vietato di uscire con le amiche e frequentare alcuni locali, di fatto impedendole di fare una vita normale. A un giovane di Tortolì la Procura della Repubblica di Lanusei contesta i reati di stalking e lesioni gravi, avendo la vittima ricevuto una prognosi superiore a 40 giorni. L’indagato è atteso lunedì prossimo dal gip del Tribunale di Lanusei, Mariano Arca. L’episodio conferma che la violenza di genere è un fenomeno in costante aumento (anche) in Ogliastra, dove da aprile a oggi le segnalazioni e le richieste d’aiuto di donne adulte e ragazze, talvolta minorenni, sono incrementate.

L’episodio

I fatti che riguardano il nuovo caso di violenza di genere risalgono allo scorso luglio. Coinvolta una coppia di giovanissimi, lui di Tortolì e lei di Lanusei. Di entrambi si omette l’identità a tutela della vittima della violenza. Durante una lite tra i due, il ragazzo avrebbe colpito con una testata la sua compagna. Lei è finita in ospedale, con una prognosi di oltre 40 giorni per la frattura del naso. È subito scattata la denuncia con le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Lanusei. Sono emerse altre violenze, avvenute anche in una struttura ricettiva di Tortolì. Talmente pesanti da far scattare le indagini anche per il reato di stalking. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura, si è conclusa pochi giorni fa e a inizio della prossima settimana il giovane, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, dovrà comparire davanti al gip.

Soltanto pochi giorni fa a Tortolì è scattato un nuovo codice rosso. Con l’assistenza legale dell’avvocato Mario Solanas, la vittima della violenza ha presentato denuncia nei confronti di suo marito.

RIPRODUZIONE RISERVATA