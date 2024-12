Il Giubileo inizia anche nell’Isola. Oltre tremila fedeli hanno partecipato ai riti per l’apertura dell’Anno Santo ieri a Cagliari. L’arcivescovo Baturi ha lanciato un messaggio di «speranza e ottimismo» per il futuro. Al centro delle celebrazioni una croce in ginepro donata dai detenuti di Uta. Aperte le porte giubilari anche nelle altre diocesi della Sardegna.

l a pagina 5