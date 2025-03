Il Girotonno sbarca online: sfida tra appassionati di cucina 

Via al Food Creator Contest del Girotonno, la gara on line riservata a digital creator, food blogger e influencer appassionati di cucina che abbiano una fan base di almeno 5000 follower tra i diversi social. I partecipanti dovranno cimentarsi nella creazione di un piatto a base di tonno, per poi caricarla sul sito ufficiale del Girotonno e condividerla sui propri social.

Il vincitore, chi ottiene un maggior numero di like, parteciperà all’edizione 2025 della kermesse, dal 30 maggio al 2 giugno, affiancando gli chef della squadra italiana. «Il Food Creator Contest rappresenta un’importante occasione per valorizzare la tradizione culinaria del tonno – ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – e, allo stesso tempo, coinvolgere nuove generazioni di creativi digitali. Carloforte è pronta ad accogliere il vincitore di questa sfida con il calore e l’ospitalità che ci contraddistinguono. Siamo certi che questa iniziativa renderà il Girotonno 2025 ancora più speciale». Per votare il miglior piatto del contest online c’è tempo fino al 30 aprile.

Quest’anno la celebrazione del tonno rosso si arricchisce di “Aspettando il Girotonno”, dal 23 al 29 maggio, una settimana di appuntamenti tra gusto, cultura e tradizione. In questa anteprima di Girotonno non mancheranno le escursioni guidate, incontri con esperti del settore marino e vere e proprie degustazioni di prodotti locali.

