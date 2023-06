Il Girotonno conquista tutti 

Nell’area dedicata al Tuna Village così come nelle vie del centro il via vai dei visitatori è stato continuo. «Per la prima volta in vent’anni abbiamo avuto il pienone già nella prima giornata che di solito è sempre stato un giorno quasi di preparazione al weekend - dice Gianni Repetto, presidente della Pro Loco di Carloforte - questa volta invece c’è stato un boom di presenze già giovedì, grazie al concerto dei Nomadi che ha richiamato sull’isola migliaia di persone». Piatto forte del Girotonno sono le degustazioni, ovviamente a base di tonno: buoni riscontri per i biglietti della Tuna Competition e dei Live Cooking, apprezzate le degustazioni al Tuna Food Village con piatti della tradizione che celebrano il prelibato corridore dei mari: lasagne pesto e tonno, pasticcio alla carlofortina, capunada e tonno alla carlofortina.

«Le presenze sono ben al di là delle nostre aspettative - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - c’è stato il pienone nelle strutture ricettive e anche gli arrivi giornalieri sono molto buoni. C’è stata una corsa ai biglietti della Tuna Competition, segno che il tonno e l’aspetto culinario sono al centro della manifestazione, inoltre ci sono stati numeri importanti anche per gli spettacoli serali, basti pensare ai circa 5000 che hanno seguito i Nomadi e ai grandi numeri per la performance di Uccio De Santis». Ieri all’Arena Tuna Stage un nuovo pienone per l’attesa esibizione di Raf. Nel palco della Tuna Competition invece si è svolta la finale con piatti gourmet a base di tonno tra Italia e Giappone.

Ristoranti e alberghi al completo, pienone agli spettacoli serali, traghetti che viaggiano a pieno ritmo da Portovesme e Calasetta, biglietti per la Tuna Competition andati a ruba: si annunciano grandi numeri per la diciannovesima edizione del Girotonno che si concluderà oggi a Carloforte.

Ristoranti e alberghi al completo, pienone agli spettacoli serali, traghetti che viaggiano a pieno ritmo da Portovesme e Calasetta, biglietti per la Tuna Competition andati a ruba: si annunciano grandi numeri per la diciannovesima edizione del Girotonno che si concluderà oggi a Carloforte.

Il pienone

«Le presenze sono ben al di là delle nostre aspettative - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - c’è stato il pienone nelle strutture ricettive e anche gli arrivi giornalieri sono molto buoni. C’è stata una corsa ai biglietti della Tuna Competition, segno che il tonno e l’aspetto culinario sono al centro della manifestazione, inoltre ci sono stati numeri importanti anche per gli spettacoli serali, basti pensare ai circa 5000 che hanno seguito i Nomadi e ai grandi numeri per la performance di Uccio De Santis». Ieri all’Arena Tuna Stage un nuovo pienone per l’attesa esibizione di Raf. Nel palco della Tuna Competition invece si è svolta la finale con piatti gourmet a base di tonno tra Italia e Giappone.

Nell’area dedicata al Tuna Village così come nelle vie del centro il via vai dei visitatori è stato continuo. «Per la prima volta in vent’anni abbiamo avuto il pienone già nella prima giornata che di solito è sempre stato un giorno quasi di preparazione al weekend - dice Gianni Repetto, presidente della Pro Loco di Carloforte - questa volta invece c’è stato un boom di presenze già giovedì, grazie al concerto dei Nomadi che ha richiamato sull’isola migliaia di persone». Piatto forte del Girotonno sono le degustazioni, ovviamente a base di tonno: buoni riscontri per i biglietti della Tuna Competition e dei Live Cooking, apprezzate le degustazioni al Tuna Food Village con piatti della tradizione che celebrano il prelibato corridore dei mari: lasagne pesto e tonno, pasticcio alla carlofortina, capunada e tonno alla carlofortina.

I turisti

«Ormai il Girotonno è un appuntamento fisso per noi - dice Andrea Loi, di Cagliari - l’isola si presta a questa manifestazione, il tonno è buonissimo e torniamo qui sempre volentieri». Tra innovazione e tradizione, il tonno è il protagonista assoluto di una kermesse che, dopo 19 edizioni, continua a richiamare a Carloforte migliaia di visitatori. «I ristoranti sono tutti pieni e c’è grande richiesta di tonno - dice lo chef Secondo Borghero, de Il Tonno di Corsa - i piatti che ci chiedono maggiormente sono quelli della tradizione, tipici della nostra cultura culinaria. Ogni chef dà la sua elaborazione ma a fare la differenza è la materia prima: noi qui a Carloforte abbiamo un ottimo tonno, grazie anche alla collaborazione con la tonnara, e anche altro pesce di prima qualità. La materia prima è fondamentale». Per quattro giorni Carloforte è stata la capitale del tonno rosso.Tanti visitatori e poi giornalisti, giurati, operatori. «Qui siamo al completo - dice Roberto Ghessa, manager del gruppo Lu’ Hotel - è vero che il tempo minacciava pioggia ma mi sembra che i numeri siano molto alti». Un indicatore delle presenze reali del Girotonno 2023 saranno i biglietti venduti per i traghetti da Portovesme e Calasetta dalle compagnie di navigazione: «Al momento non abbiamo questi dati, siamo ancora nel bel mezzo del Girotonno - dice Gianluigi Penco, assessore ai Trasporti - ma contiamo di avere i primi numeri nei prossimi giorni».

Oggi cala il sipario: alle 13 c’è il Live Cooking con lo chef Stefano De Gragorio, alle 17 Talk food con degustazione con Luigi Pomata mentre alle 18.30 cerimonia di chiusura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata