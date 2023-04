Il girone dei pazienti senza medico 

«Chi è l’ultimo? Sono già le 10 e dovrà dire a chi arriva dopo di lei che non potrò più accudire nessuno. Dovrà tornare domani». Nella disastrata organizzazione sanitaria del Sulcis, si sta alla Guardia medica come in fila al supermercato, con la differenza che in negozio ci sono almeno i numeretti per la fila. Invece la Asl Sulcis offre agli utenti un altro trattamento, come quello riservato ieri mattina alla Guardia medica di via Umbria.

In fila

In ambulatorio sono arrivate decine di pazienti (quasi tutti anziani), perché dal 31 marzo sono mutuati di nuovo privi del medico di famigli assegnato in deroga ai massimali 6 mesi fa (e si è ancora in attesa che Regione e sindacati trovino un accordo). La deroga è scaduta, Regione e sindacati ancora non siglano un accordo ed è toccato alla Asl di Carbonia adottare soluzioni provvisorie: consentire alle Guardie mediche di Carbonia e Cortoghiana di sopperire quasi in tutto e per tutto ai medici di famiglia. Ma le condizioni cui si sono dovuti adattare ieri in via Umbria tanti pazienti sono state pesanti: ambulatorio aperto dalle 8 alle 10 (e meno male, perché pare che sia complicato anche trovare medici disponibili per la Guardia medica), una quarantina di persone quasi tutte over 70 costrette a stazionare all’esterno senza una sedia in balia di pioggia (qualche goccia verso le 9.30), poi il sole infine il vento. «Bestie - accusa Stefano Di Crosta, 70 anni – trattati come bestie: in piedi come animali e meno male che c’era almeno un medico che si è fatto in quattro cercando di ascoltare ogni esigenza». Lo stesso medico che, considerata l’affluenza abnorme, alle 10 ha dovuto assumere una decisione drastica: chiedere all’ultimo in fila di comunicare agli eventuali nuovi arrivati di tornare un altro giorno. Incombenza toccata ad Antonina Zucca, 75 anni: «Ero in fila dalle 9.15 e sono entrata alle 13.45 rimanendo in piedi aggrappata a una ringhiera per 4 ore con tutti i miei acciacchi dell’artrite».

Le proteste

Chi è arrivato alle 7.40 come Giampaolo Steri, 82 anni, l’ha indovinata ma non trattiene l’ira: «Una cosa indecente: giusto due sedie contate, nemmeno i numeretti per la fila ma ordine d’arrivo dettato dalla correttezza delle persone». Per non gravare sulle gambe, un po’ appoggiandosi sulle auto, un po’ sui muretti anche Paolo Pisu, 74, ha mostrato segni di stanchezza dopo tre ore: «Intanto è stato allucinante averci lasciato senza medici quando da mesi si sapeva che sarebbe finita così». Qualche minuto dopo le 10 è giunta una pensionata, Anna Maria Casu, 77 anni: alla fine si è scoperto che nessuno ha fatto il delatore e il medico ha accudito anche lei: «Ho il diabete, devo partire, non sapevo come farmi prescrivere dei farmaci». Giorni fa, invece, doccia fredda per Anna Lai, 66enne, cardiopatica: «Confidavo nella possibilità garantita dalla Asl di avvalersi delle Guardie mediche per il rinnovo dei piani terapeutici ma ho fatto la fila per nulla: mi è stato detto che nel mio caso non si poteva».