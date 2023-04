Il Giro Donne torna in Sardegna: per il finale? 

Saranno annunciate a fine mese le tappe del Giro Donne 2023, la versione femminile del Giro d’Italia, che si svolgerà dal 30 giugno al 9 luglio. L’anno scorso la corsa organizzata da Roberto Ruini e dalla Starlight era partita da Cagliari con una breve cronometro e nell’Isola aveva vissuto altre due giornate (con la Villasimius-Tortolì e la Cala Gonone-Olbia). Quest’anno, sulla base dell’accordo triennale con l’assessorato regionale al Turismo, la Sardegna sarà ancora parte di un percorso che toccherà anche Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria.

Se queste regioni dovessero essere in ordine di passaggio, si potrebbe ipotizzare un trasferimento da Genova al nord dell’Isola per due o tre tappe e l’arrivo finale che assegnerà la maglia rosa.

Due le considerazioni da fare, in questo caso. La prima di natura logistica: è probabile che le tappe restino al centro-nord dell’Isola. La seconda di ordine tecnico: le ultime frazioni sono quelle decisive e non può mancare una discriminante per la classifica. Vale a dire, una cronometro o un percorso con salite. Non dovrebbe essere un problema trovarne, magari il Limbara (una delle più belle dell’Isola.

Ne sapremo di più a fine mese. Intanto, bentornato Giro Donne!