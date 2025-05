Il Giro d’Italia riparte oggi: volata a Lecce? 

Il Giro d’Italia 2025 non presenta grandissime salite nelle prime due settimane di corsa e, a parte qualche eccezione e la crono Lucca-Pisa di martedì prossimo, lascia aperte molte possibilità agli uomini veloci e agli avventurosi di giornata. Superato l’inedito avvio albanese, la corsa rosa riparte oggi da Alberobello con una tappa (la 4ª) tutta disegnata nel territorio della Puglia. L’arrivo a Lecce sembra invitare Mad Pedersen a prendersi il terzo successo di questa edizione e l’opportunità è ghiotta per il danese: dei suoi successi al Giro (uno nel 2023, due la scorsa settimana) sarebbe il primo in maglia rosa.

I precedenti

Andando a ritroso nel tempo, a Lecce si sono imposti grandi nomi: Alessandro Petacchi nel 2003, Mario Cipollini nel 1998, addirittura Alfredo Binda che, nel 1929, dopo ben 282 km precedette Tano Belloni, il celebre “eterno secondo”. Un appellativo che calza molto bene anche a Wout Van Aert, già piazzato a Tirana venerdì e domenica arrivato con 15’39” di ritardo, a conferma di problemi persistenti. Il belga è già stato secondo quattro volte quest’anno (Attraverso le Fiandre, Freccia del Brabante e cronoscalata alla Volta ao Algarve) ma se arriva in volata può comunque dire la sua.

I favoriti

Anche se la crono di Tirana (persa per 24 centesimi dallo specialista Joshua Tarling) gli ha consegnato una precoce maglia rosa, immediatamente rispedita al mittente Pedersen, Primoz Roglic ha tutto l’interesse a restare lontano dai riflettori e dalle incombenze che spettano al leader. La sua Red Bull dovrà entrare in azione più avanti e altrettanto dicasi della fortissima Uae Emirates che ha in Juan Ayuso il g.c. man designato e in Adam Yates l’alternativa. Chi sinora si è esposto è la Lidl Trek che, oltre a Mads Pedersen e al cronoman Mathias Vacek (sapevate che da Junior si allenava in Sardegna?), ha messo in mostra un promettente Giulio Ciccone, attivo in salita ma anche per tenere alto il ritmo nel chilometri finali per lo sprint di Pedersen. Mads ha promesso di restituire i favori. Oggi, sui 187 km che portano dai trulli al Salento, il suo debito potrebbe anche crescere.

RIPRODUZIONE RISERVATA