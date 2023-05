Il Giro d’Italia cerca una “rosa” italiana 

Pescara. Il Covid ha privato Giulio Ciccone del proprio sogno, l’Abruzzo del campione di casa e l’Italia di un possibile protagonista. Una brutta notizia da qualsiasi parte la si guardi, anche per Filippo Ganna, che avrà sulle proprie spalle ancor più il peso della responsabilità di non deludere gli appassionati italiani del Giro, che scatta oggi proprio con il suo esercizio preferito. Si parte alle 13.40 con una crono individuale di 19,6 km, da Fossacesa Marina a Ortona e il piemontese della Ineos Grenadiers è tra i favoriti. Sulla propria strada trova il solito svizzero Stefan Kung e, soprattutto, i grandi favoriti per la vittoria finale, lo sloveno Primoz Roglic (capitano di una Jumbo Visma decimata da coronavirus e incidenti) e il belga Remco Evenepoel, della Soudal-Quickstep, che oggi non potrà vestire la maglia iridata e punta a non farlo neppure domani. Proprio questi quattro pretendenti alla maglia rosa scatteranno per ultimi per garantire la suspense sino alla fine.

Il 106° Giro d’Italia si concluderà il 28 maggio a Roma, dopo 21 tappe (tre a cronometro, sperando che quella di Monte Lussari non sia cancellata) e 3480,2 km, lungo i quali sono disseminati 49 gran premi della montagna (5 gli arrivi in quota), con il Gran San Bernardo come Cima Coppi a quota 2469 metri. ( c.a.m. )

