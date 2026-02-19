VaiOnline
Radiolina/Videolina.
20 febbraio 2026 alle 00:16

Il Giro della Sardegna a “L’Informatore 360” 

Il Giro della Sardegna, che torna fra cinque giorni dopo 15 anni assenza dal calendario ciclistico, sarà l’argomento della puntata odierna a L’Informatore Sportivo 360, il settimanale in diretta ogni venerdì su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. In studio, con il giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ( foto ), l’ex professionista Alberto Loddo racconterà la sua vittoriosa esperienza nell’edizione 2010. In collegamento, Stefano Pilato, che organizzò la corsa a tappe sarda dal 2009 al 2011.

