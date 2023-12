Il giro del mondo in 130 bilance  

Con i suoi centotrenta pezzi, si trova a Samassi una delle collezioni di bilance più grandi e uniche al mondo. Guatemala, Turchia, Cambogia, Etiopia, Sri Lanka, Nepal e Cina sono solo alcuni dei Paesi da cui provengono le bilance che compongono la collezione di Carlo Ibba, dermatologo di professione e viaggiatore per passione. «È una collezione nata un po’ per caso, con i miei viaggi», racconta Ibba: «Ho iniziato 45 anni fa e ho visitato circa 150 paesi. La bilancia è uno strumento che mi ha sempre affascinato e mi piace particolarmente perché dà un senso di equilibrio e di misura. Inoltre, mi piace il fatto che ci sia una varietà praticamente infinita per cui è difficilissimo trovarne due uguali. Se c’è una bilancia in mezzo a duemila oggetti, io la noto».

Le più particolari

Una collezione unica in Sardegna e sino a poco fa seconda al mondo, dopo quella del Museo di Campogalliano. «Non ho mai pensato a una collezione», continua Ibba: «Semplicemente, acquistavo bilance. A un certo punto mi sono reso conto di non saper più dove metterle e lì ho capito che ero diventato un collezionista. Così ho iniziato a catalogarle e mi sono accorto che avevo una vera e propria collezione. La mia preferita è una bilancia yemenita in pelle di cammello, che comprai a Ibb, una città simile al mio cognome».

Bilance da banco, bilance postali, bilance create per pesare uova, tabacchi, tessuti, oro, carbone e tutte di dimensioni, colori e materiali diversi tra ferro, rame, legno e pelli di animali: le bilance che si trovano a Samassi sono testimoni di duecento anni di storia mondiale. «Spesso – prosegue il collezionista – durante i miei viaggi ho trovato bilance particolari. Due più di tutte mi sono rimaste impresse perché mi sono sfuggite: una la vidi in Italia: era una stadera che aveva un piatto in vetro, particolare davvero unico. Un’altra volta, invece, mi trovavo nella capitale della Mauritania e in un mercatino mi attirò una bilancia realizzata in fieno. Lì provai a contrattare il prezzo con il venditore e, dopo aver giocato un po’ sul prezzo, pensavo di tornare il giorno dopo a prenderla ma purtroppo il giorno dopo il mercatino non c’era più. Non nascondo che ho anche pensato di tornare in Mauritania solo per quella bilancia».

Il sogno di un museo

Un vero e proprio patrimonio che, come spera il proprietario, un giorno potrebbe essere reso fruibile: «Mi piacerebbe – spiega Ibba – aprire e condividere la collezione con il pubblico. Una collezione del genere potrebbe attirare tanta gente perché è particolare. Non ho una casa dove poter mettere solo le bilance, ma vorrei che le persone potessero usufruirne gratis, potrebbe essere una risorsa per la zona e magari costituire un punto di interesse per il territorio. Se ci fosse un ente interessato, io la offrirei volentieri».

