Il giro del mondo di Andrea Mura 

Da Cagliari a La Coruña, in Spagna, dove partirà per la “Global Solo Challenge”, il giro del mondo di vela in solitaria, senza scali e assistenza.

È la nuova impresa di Andrea Mura, partito ieri dal capoluogo sardo per una sfida che «rappresenta il culmine di una lunga carriera agonistica e oceanica», sottolinea il velista sardo, «il giro del mondo era da sempre il mio grande obiettivo, come quello di portare i 4 Mori e tutta la Sardegna nel mondo».

Quali insidie ci sono in una sfida così impegnativa?

«Quella vera può essere l’avaria che ti obbliga a ritirarti. Ho lavorato a lungo per poterla scongiurare e trovare l’assetto migliore per la barca».

Che modifiche ha fatto?

«Niente può essere lasciato al caso, dalla preparazione del cibo alle riserve d’acqua. Ho due dissalatori di ultima generazione, 14 pannelli solari per l’energia elettrica, un generatore eolico. Tutte scelte che rispettano la natura, come le pile a combustione che producono energia dal metanolo estratto dall’uva. Per la parte medica sono seguito a distanza dalla Columbus di Milano».

Cosa pensa dei giovani navigatori oceanici italiani?

«In Italia abbiamo tanti ottimi velisti, ultimamente sempre più giovani sentono il richiamo dell’oceano. Mi sento un pioniere. È un tipo di navigazione molto dura, che richiede un grande livello tecnico e tantissima resistenza».

La sua famiglia come ha reagito alla scelta e lei cosa direbbe a un bambino all’esordio nel mondo della vela?

«Mia mogie Daniela mi ha sempre spronato a farlo, la ringrazio. Ai miei figli e ai giovani velisti dico sempre che le passioni vanno coltivate e se hanno la fortuna di poter navigare lo facciano quanto più possibile. Liberi di navigare con il… Vento di Sardegna».

