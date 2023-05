Il Giro arriva sul Bondone: sarà sfida vera? 

Riuscirà il Bondone, la mitica “montagna di Charly Gaul” a riportare gli uomini di classifica sul proscenio del 106° Giro d’Italia. Dopo due settimane difficilissime (Covid, cadute e maltempo i problemi principali per i team, stanchi e decimati) ma anche abbastanza noiose, con i big quasi sempre defilati, la speranza degli appassionati è che la 16ª tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone, di 203 km possa regalare un confronto diretto tra quelli che attualmente sono considerati i tre grandi favoriti.

Il terreno c’è. Si scalano in sequenza Passo Santa Barbara, Bordala, Matassone e Serrada, prima dell’ascesa finale: 22 km per arrivare ai 1570 metri del traguardo. La maglia rosa è temporaneamente sulle spalle del francese Bruno Armirail, che, se i grandi dovessero aprire il gas, non sembra avere chance di tenerla. A 1’08” c’è il britannico Geraint Thomas (Ineos), a 1’10” lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo), a 1’22” il portoghese Joao Almeida. Poi a 1’50” l’ex leader Andreas Leknessund (Dsm) e a 2’36” la speranza azzurra Damiano Caruso (Bahrain).

Intanto ieri, nel giorno di riposo, Mark Cavendish, 38 anni, campione del mondo 2011, 161 vittorie in carriera (34 al Tour, come Merckx, 16 al Giro) ha annunciato che smetterà a fine stagione. ( c.a.m. )

