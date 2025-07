Il Gip dà 80 giorni a periti e consulenti per fornire risposte  

«Aspettiamo che siano gli esiti a parlare». Questo hanno detto – prima dell’avvio degli accertamenti tecnico-scientifici – il generale Luciano Garofano, ex comandate del Ris di Parma, e l’avvocato Marco Fausto Piras, rispettivamente consulente e difensore di Enrico Astero, l’ex fidanzato di Manuela Murgia e attualmente unico indagato con l’ipotesi di omicidio volontario.

È stata proprio la difesa del 54enne a ottenere dal Gip l’incidente probatorio, così da far diventare «prove» tutto ciò che emergerà dall’esame dei vestiti della ragazza. Il giudice Giorgio Altieri ha dato 80 giorni ai periti e ai consulenti per rispondere ai quesiti che riguardano l’individuazione di eventuali tracce biologiche ancora presenti negli indumenti, l’estrazione del Dna e la comparazione con quelli presenti in banca dati per verificare con chi abbia avuto contatti la 16enne il giorno del decesso. «Questo incidente probatorio sarà determinate», ha spiegato l’avvocato Bachisio Mele, che con la collega Giulia Lai difende le sorelle e il fratello della vittima, «se ci darà dei risultati, questo provvedimento avrà un futuro. Se non ce li darà, tutto sarà nelle mani del pubblico ministero». Nel frattempo le indagini della Squadra Mobile continuano con vari interrogatori. (fr.pi.)

