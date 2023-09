Il gip: Cossu e Crissantu sono più pericolosi di Mesina 

Gli orgolesi Nicolò Cossu, per tutti Cioccolato, e Tonino Crissantu sono considerati ben più pericolosi della banda di Graziano Mesina. Un peso criminale di rilievo che quando era necessario veniva palesato, sia che si trattasse di droga che di qualsiasi altro affare illecito. È quanto emerge dagli atti dell’operazione Monte Novo dei carabinieri dei Ros.

Alte capacità criminali

Il gruppo criminale degli orgolesi, che avrebbe avuto il “promotore” in Nicolò Cossu, secondo gli inquirenti ha «connotazioni strutturali che lo rendono estremamente più pericoloso, sotto il profilo della capacità criminale, rispetto ad una comune “banda” dedita al compimento di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio o in materia di narcotraffico, quali la “banda Mesina”». Un gruppo criminale che avrebbe protetto Grazianeddu, offerto supporto per la sua latitanza, grazie a quell’indissolubile legame che Cioccolato aveva evidentemente stretto con il compaesano Tonino Crissantu, nipote dell’ex primula rossa del Supramonte, forse anche durante il sequestro di Ferruccio Checchi, per il quale entrambi sono stati condannati. Una pena che Cossu ha finito di scontare nel 2020, ma che non gli avrebbe impedito di continuare a perseguire fini illeciti. Il legame tra Cossu e Mesina viene definito «indissolubile» e ha probabilmente alimentato anche quella «forza intimidatrice» di cui si avvaleva l’associazione.

Continuità delinquenziale

La “fama” orgolese nasce dal banditismo sardo e dall’Anonima sequestri. Cioccolato, in qualche maniera, per gli investigatori aveva un modus simile a quello che sarebbe stato acclarato con l’indagine che portò all’ultima condanna di Grazieneddu, tanto che il gip per sostenere gli elementi strutturali dell’esistenza di un’associazione di tipo mafioso fa riferimento costantemente alla banda Mesina, assimilandola, in una sorta di continuità, a quella di Cossu e Crissantu come un testimone raccolto dal nipote di Grazianeddu e dal suo sodale. Sottolineando però una struttura più fluida rispetto alle mafie tradizionali, così com’è stato storicamente anche per i sequestri di persona prima, con le bande che si vendevano gli ostaggi, e con gli assalti ai furgoni portavalori poi, con bande modulari di diverse parti dell’Isola. Per il gip, infatti, c’è una caratteristica dell’associazione smantellata mercoledì che la rende simile «alle forme tradizionali del banditismo barbaricino ed in particolare orgolese». Sottolineando che «alla luce del fatto che il “promotore” dell’associazione criminale di cui oggi si discute, ossia l’indagato Nicolò Cossu, è indissolubilmente legato alla figura di Graziano Mesina, di cui ha coordinato la latitanza, nonché dalla presenza del nipote di quest’ultimo, oggi indagato, Tonino Crissantu, “uomo di fiducia e di famiglia” del latitante».

Forza di intimidazione

Il sodalizio che quindi affonda le radici nel passato nella fama criminale «è in grado di esercitare un’effettiva e concreta capacità di intimidazione, che prescinde da atti di violenza ai quali solo in pochi casi fino ad ora ha fatto ricorso».

