Roma.
19 febbraio 2026 alle 00:50

Il Gip archivia la denuncia contro Totti: la bambina lasciata in casa non rischiava 

Roma. Non hanno esposto a «un pericolo, anche solo potenziale» i tre bambini lasciati da soli a casa. Il Tribunale archivia l’indagine per abbandono di minori che vedeva coinvolto l’ex capitano giallorosso Francesco Totti e la sua compagna, Noemi Bocchi. L’inchiesta era partita dalla denuncia presentata dall’ex moglie del “Pupone”, la conduttrice Ilary Blasi, che lo accusava di aver lasciato da sola per ore la loro figlia più piccola, una sera di fine maggio 2023, e di essere andato a cena fuori. Il gip ha accolto la tesi del Pm: i bimbi erano in salute, provvisti di cibo e c’era «una persona adulta che era stata ingaggiata per stare in loro compagnia o che, quantomeno, era stata precedentemente allertata ad intervenire in caso di bisogno» ha scritto il giudice. Archiviata anche la posizione della tata. Contesta la decisione il legale di Ilary Blasi, Fabio Lattanzi. Il Messaggero riporta la sua dichiarazione: «La mia cliente mi ha detto: non ti preoccupare la giustizia non è uguale per Totti».

