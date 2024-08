Il giovane ferito nell’incidente stradale si è risvegliato dal coma 

Buone notizie da Samatzai: Gabriele Fenu, il giovane 21enne sbalzato fuori dalla sua auto nella Provinciale 33, si è svegliato e ha riconosciuto i genitori ieri pomeriggio. Il giovane, già operato nella giornata di lunedì dall’equipe medica del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Brotzu per l’asportazione dell’ematoma che si è formato nella scatola cranica in seguito all’incidente, è in miglioramento.

L’incidente è avvenuto due giorni fa, tra le 5,30 e le 6 del mattino, lungo la strada che da Samatzai porta a Pimentel, nei pressi del campo sportivo. Attualmente non si conoscono le cause che hanno portato Fenu fuori strada: in seguito al violento urto è stato catapultato fuori dal parabrezza del suo Fiat Fiorino. A chiamare i soccorsi è stato l’amico che era con lui in macchina, Riccardo Tocco, coetaneo e compaesano di Fenu, che non ricorda nulla dello scontro.

Dal momento in cui è venuta a conoscenza del tragico incidente, tutta la comunità vive con il fiato sospeso: sono tanti i commenti di vicinanza ai genitori e al fratello e di preghiera perché le condizioni di Gabriele possano migliorare quanto prima che si leggono da due giorni nelle pagine dei social network.

