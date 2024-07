Il giovane di 25 anni ha invaso la corsia  

Si svolgeranno questa mattina alle 11,30 nella cappella del cimitero di San Michele a a Cagliari i funerali di Davide Sapienza, il giovane di 25 anni che ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto martedì sulla nuova Orientale sarda.

Intanto i carabinieri della compagnia di San Vito hanno chiuso le indagini. I militari hanno raccolto diverse testimonianze di automobilisti che loro malgrado, hanno assistito al drammatico impatto tra la Clio della vittima e il tir che viaggiava sul lato opposto. I carabinieri delle stazioni di Castiadas, Villaputzu e del posto fisso di Costa Rei che hanno rilevato l'incidente, raccoglieranno anche le testimonianze dei due occupanti del tir. Ma la ricostruzione del drammatico impatto, avrebbe già chiarito quello che è realmente accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata sotto le direttive del maggiore Massimo Meloni, comandante della compagnia di San Vito, il conducente della Clio, partito da Cagliari, che viaggiava in direzione Cagliari-Muravera (probabilmente diretto a Tortolì dai nonni), avrebbe improvvisamente invaso l'altro senso di marcia, andando a impattare frontalmente con il camion che procedeva in direzione opposta. Il grosso mezzo era condotto da Daniele Spiga, 41 anni di Scano Montiferro, ed aveva al suo fianco un operaio di Assemini. Il primo è stato accompagnato al Brotzu dall'elisoccorso. Il secondo all'ospedale di Muravera. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

A tradire la vittima potrebbe essere stato un malore, un colpo di sonno o un guasto meccanico. Di sicuro, secondo i carabinieri, nessuna responsabilità in carico al conducente del tir. (r. s.)

